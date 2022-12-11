Двое взрослых и семилетний ребенок погибли в ДТП в Ростовской области

На месте аварии - груда искореженного металла. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Смертельная авария унесла жизни двух взрослых и семилетнего ребенка в Ростовской области в субботу, 10 декабря. ДТП случилось вечером в районе Новочеркасска. Подробностями произошедшего поделились в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

ВРЕЗАЛСЯ В ДВЕ МАШИНЫ

- В 16.20 поступило сообщение о том, что на автодороге «Новочеркасск-Каменоломни» 30-летний водитель, управляя автомобилем “Лада Гранта”, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Hyundai i30 и другую «Ладу Гранту», - рассказали в Госавтоинспекции.

Личность водителя «Хенде» еще предстоит установить, а за рулем второй «Лады» был 42-летний водитель.

В результате ДТП погиб водитель «Хенде» и 30-летний водитель «Лады» вместе с его семилетним пассажиром.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

ДВОЕ ПОГИБЛИ, ЧЕТВЕРО - В БОЛЬНИЦЕ

Месяцем ранее на этой же трассе «Новочеркасск-Каменоломни», в районе поселка Казачьи Лагери, произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двоих взрослых, а еще четверо, в том числе двое детей, тогда оказались в больнице.

Как тогда сообщали предварительные данные полицейские, водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением, и выскочил на встречную полосу и врезался в Toyota Corolla с 61-летним водителем.

Водитель «Фольксвагена» и 58-летняя пассажирка «Тойоты» скончались на месте, а водитель и три пассажира «Тойоты» - семилетний мальчик, двухлетняя девочка и 33-летняя женщина пострадали и попали в больницу.

- В ходе проверки оказалось, что в момент ДТП мальчик и девочка не находились в детских креслах и не были зафиксированы другими специальными удерживающими устройствами, - добавили в ГИБДД.

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