В больнице скончался водитель после массового ДТП с двумя погибшими в Ростовской области

С разницей в три часа произошло две аварии, которые унесли жизни шести человек. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области скончался водитель, пострадавший в массовом ДТП в субботу, 10 декабря. Об этом информирует отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

ЧЕТЫРЕ МАШИНЫ ПОПАЛИ В ДТП

- Информация об аварии поступила в 13.40. На автодороге “Ростов - Азов” 38-летний водитель BMW шестой серии, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями - Mazda CX-5, Hyundai ix35 и Hyundai Getz, - рассказал на месте происшествия начальник отдела ГИБДД межмуниципального отдела «Азовский» Сергей Елкин.

Машины были всмятку. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В результате ДТП на месте скончался водитель BMW и 57-летняя пассажирка Hyundai Getz. 23-летний водитель Hyundai Getz был госпитализирован с многочисленными травмами. Сутки за его жизнь боролись медики, но парень не выжил.

Также известно, что в одной из машин, попавших в аварию, находился трехмесячный ребенок. Кроха, к счастью, не пострадал.

- Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства произошедшего, - добавили в Госавтоинспекции.

Сначала авария унесла жизни двух человек, но спустя сутки в больнице скончался третий. Фото: УГИБДД по Ростовской области

ДВЕ ТРАГЕДИИ ЗА ОДНИ ВЫХОДНЫЕ

К сожалению, это не первое массовое ДТП за выходные в Ростовской области. Через три часа на трассе "Новочеркасск - Каменоломни" произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека, в том числе ребенок.

Как рассказали в Госавтоинспекции, 30-летний водитель за рулем "Лады Гранты", по предварительным данным, не справился с управлением, и машину вынесло на "встречку", и она врезалась в два автомобиля Hyundai i30 и еще одну "Ладу Гранту". В аварии погиб водитель Hyundai i30 и 30-летний водитель "Гранты" вместе со своим пассажиром - семилетним мальчиком.

На трассе "Новочеркасск - Каменоломни" погибли семилетний мальчик и двое взрослых. Фото: УГИБДД по Ростовской области

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