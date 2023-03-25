В Росстате заявили о падении цен на овощи в Ростовской области в марте на 0,4%

скачок цен на репчатый лук был вызван сокращением его поставок из Казахстана, Кыргыстана и Узбекистана. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоимость плодовоовощной продукции в Ростовской области с 14 по 20 марта снизилась на 0,4% после уменьшения на 0,2% неделей раннее. Об этом сообщили в Росстате.

Советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области по вопросам АПК Юрий Корнюш подробно рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», какие именно овощи и на сколько подорожали, а какие — все-таки подешевели.

СТОЯТ МЕНЬШЕ С КАЖДЫМ ДНЕМ

По словам Юрий Корнюша, всего за неделю огурцы подешевели на 6,1%. А цена на капусту согласно данным статистики снизилась на 0,5%. Картофель подешевел в среднем на 0,3%, а свекла — на 0,1%.

- На днях зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Ленов рассказал, что средние оптовые цены на картофель сегодня находится на уровне 13,4 рубля за килограмм, - уточнил Корнюш. - За неделю цены снизились на 1,5%, за месяц — на 13%, то есть на 2 рубля за килограмм. Год назад оптовая цена килограмма картофеля была 25,1 рубля.

Оптовые цены на морковь составляют 17,5 рубля за килограмм. За неделю они уменьшились на 9,3% за месяц — на 10,7%. Год назад морковь в опте стоила 24,4 рубля за килограмм. Оптовые цены на свеклу составляют 14,1 рубля за килограмм. За неделю они потеряли 1,4%, а за месяц — упали на 11,3%. Год назад свекла стоила 26,2 рубля за килограмм. Оптовая стоимость капусты сейчас колеблется на уровне 11,3 рубля за килограмм. За месяц цены снизились на 8,9%. Еще год назад капуста в опте стоила 48 рублей за килограмм.

Всего только три овоща на Дону подорожали. Так, теперь цена на томаты стала больше на 3,1%, репчатый лук — на 0,6%, а морковь - на 0,2%.

ПОДЕШЕВЕЛИ ИЗ-ЗА ХОРОШЕГО УРОЖАЯ

Как отметил ростовский эксперт, корнеплоды подешевели за счет больших запасов и хорошего урожая в 2022 году.

- Кратковременный же скачок цен на репчатый лук был вызван сокращением его поставок из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, где из-за сильных морозов погибла часть урожая, - объяснил Юрий Корнюш. - Но сейчас лук дешевеет — ритейлерам удалось наладить его поставки из других стран.

Предпосылок к существенному росту цен на овощи в настоящий момент нет, считает специалист. Овощи «борщевого набора» - это социально значимая категория товаров, поэтому торговые сети всегда будут стремиться на них удерживать минимальные цены.

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