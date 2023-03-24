В Ростове 25 марта стартует фестиваль «Рапсодия на тему Рахманинова»

Открытие фестиваля состоится 25 марта в Ростовской государственной филармонии. Фото: сайт донского правительства.

Фестиваль «Рапсодия на тему Рахманинова», посвященный 150-летию великого русского композитора и пианиста С.В.Рахманинова, пройдет с 25 марта по 1 апреля на четырех площадках Ростова-на-Дону: в Ростовской государственной филармонии, выставочном зале Дома художников, Старо-Покровском храме и культурном пространстве «Циферблат».

Открытие фестиваля состоится 25 марта в Ростовской государственной филармонии. Откроет его Ростовский академический симфонический оркестр под управлением Антона Шабурова. В программе вечера прозвучат сочинения, написанные композитором еще в период обучения и сразу после окончания Московской консерватории: симфонические поэмы «Князь Ростислав» и «Утес», «Симфония №1 ре минор».

- Концерты пройдут с 25 марта по 1 апреля на четырех городских площадках: в Ростовской государственной филармонии, выставочном зале Дома художников, Старо-Покровском храме и культурном пространстве «Циферблат», - рассказал подробности программы фестиваля первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. – На Дону проходит ряд событий, посвященных юбилею Сергея Васильевича. 24 марта в Ростовском музыкальном театре пройдет фестиваль «Семь вечеров с Сергеем Рахманиновым», который продлится до октября. В Ростовской консерватории с начала марта до середины апреля проходят мероприятия с участием воспитанников музыкальных школ Донского края.

Символично, что 25 марта, в День работника культуры РФ, Ростовская государственная филармония станет центром торжеств в честь полуторавекового юбилея Сергея Рахманинова. В рамках фестиваля «Рапсодия на тему Рахманинова» прозвучат симфонии, кантаты, симфонические поэмы, квартеты, трио, фортепианные произведения, дуэты, духовные концерты, рапсодии, сонаты и оркестровая сюита Сергея Рахманинова, дуэты Петра Чайковского, а также мировая премьера произведения, специально написанного к 150-летию композитора и к ростовскому фестивалю. Две программы фестиваля пройдут при поддержке Московской филармонии в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Совместно с симфоническим оркестром и a cappella в Старо-Покровском храме выступит знаменитый коллектив государственной академической капеллы России им. А.А. Юрлова под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России, профессора Геннадия Дмитряка.

В перформансе в выставочном зале Дома художников примут участие скульптор Наталья Болотова и художник Артур Оганесян. Закроется фестиваль 1 апреля мировой премьерой Евгения Кремнева – рапсодией на тему «Рахманинов». В этот же день со сцены прозвучат также симфоническая поэма «Остров мертвых» и оркестровая сюита «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова.

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