Прием в первый класс в Ростове-на-Дону 2023: как и когда подать документы

Рассказываем, какие документы и в какие сроки нужно подавать, чтобы записать дошколенка в первый класс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 апреля в Ростове-на-Дону откроется запись в первые классы на 2023-2024 учебный год. В «КП — Ростов-на-Дону» собрали для родителей будущих первоклашек все, что нужно знать при подаче заявления и какие документы нужно подготовить.

КОГДА НАЧНЕТСЯ ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Прием документов на зачисление в школу будущих первоклашек стартует 1 апреля 2023 года. Но в этом году она будет разделена в два этапа — с 2022 года порядок зачисления детей в школу изменился.

Заявления принимаются:

- Через портал «Госуслуги», тогда уведомление о зачислении придет в личный кабинет в течение трех рабочих дней после 30 июня;

- Можно прийти в школу лично или отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Сначала принимаются заявления от тех, кто живет на территории, закрепленной за школой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 2023-2024

Итак, повторим, заявления на прием детей в первый класс пройдет в два этапа. С 1 апреля по 30 июня принимаются заявления в школы с закрепленной за ней территории и по льготному зачислению. А уже с 6 июля по 5 сентября смогут написать заявления на прием детей из других районов, и их примут, если в школе, гимназии или лицее будут свободные места.

КАК УЗНАТЬ, ЗА КАКОЙ ШКОЛОЙ РОСТОВА-НА-ДОНУ ЗАКРЕПЛЕН ВАШ РЕБЕНОК

За каждой школой закреплен перечень адресов. Будущие первоклашки, которые там живут, будут зачислены в первую очередь. Чтобы узнать, точно ли ваш адрес относится к той или иной школе, можно обратиться в само учебное заведение, найти информацию на сайте или в этом городском перечне.

СКОЛЬКО ЛЕТ ДОЛЖНО БЫТЬ РЕБЕНКУ, ЧТОБЫ ЕГО ПРИНЯЛИ В ПЕРВЫЙ КЛАСС В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ?

Обычно в первый класс идут дети семи лет. Минимальный возрастной порог — шесть с половиной лет, а максимальный — восемь. По заявлению родителей прием ребенка в более раннем или более позднем возрасте могут разрешить или нет.

В первый класс принимают детей от 6 лет и 6 месяцев до 8 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ В ПЕРВЫЙ КЛАСС В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 2023-2024

- Заявление;

- Фотография ребенка;

- Паспорт одного из родителей (законного представителя);

- Справка о месте проживания ребенка;

- Медицинская карта (форма № 026/у-2000);

- Свидетельство о рождении ребенка;

- Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата или сестры, когда родители хотят, чтобы сына или дочь зачислили в ту же школу, где уже учится старший брат или сестра;

Внимание: список документов может отличаться.

После подачи электронного заявления необходимо принести оригиналы документов в образовательное учреждение. Только по полному комплекту документов будет принято положительное или отрицательное решение.

Заявления подаются на сайте "Госуслуг" или лично в школе. Но все равно окончательное решение принимается уже с оригиналами на столе. Фото: Олег УКЛАДОВ

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ЛЬГОТНОГО ПРИЕМА В ШКОЛУ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 2023-2024

- Дети сотрудников полиции;

- Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы (имеющих специальные звания);

- Дети сотрудников органов принудительного исполнения (имеющих специальные звания);

- Дети сотрудников федеральной противопожарной службы, МЧС, ФСИН, органов наркоконтроля (имеющих специальные звания);

- Дети сотрудников таможенных органов (имеющих специальные звания);

- Дети перечисленных категорий граждан, погибших во время службы или уволенных, в том числе умерших в течение года после увольнения, в связи с увечьем и повреждением здоровья;

- Дети военнослужащих;

- Дети других категорий граждан;

- Преимущественное право имеют дети, братья и сестры которых учатся в выбранной школе.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ПРИЕМЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ОТКАЗАЛИ?

Отказать в приеме ребенка в первый класс образовательная организация может только при отсутствии свободных мест. В таком случае родителям нужно обратиться в Управление образования города, чтобы ребенка устроили в другую школу, где имеются свободные места, независимо от места жительства.

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