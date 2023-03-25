График отключения электричества в Ростове-на-Дону 27-31 марта: сотни домов останутся без света

Рассказываем, жителям каких домов придется обойтись без электричества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стал известен график отключения электричества в Ростове-на-Дону 27-31 марта 2023. По информации, которую публикует «Донэнерго», без света на грядущей неделе останутся сотни домов. Энергетики объясняют отключения плановыми работами. Проверьте, отключат ли в вашем доме свет на неделе. Причиной отключений станет проверка оборудования. Публикуем график работ на рабочую пятидневку.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА

С 9.00 до 17.00 отключение электроэнергии ожидается в домах по улице Варфоломеева, 264, 266, 274, 274/1 и 276, в переулке Газетный, 104, 110/264 и 121, на проспекте Ворошиловском, 101 и 105, и на улицах Малюгиной, 156, 2-я Краснодарская, 149/6 и 149/7, Каширская, 8/4, Красноармейская, 61/101, 63/90, 35, 43 и 45, Города Волос, 20 и 22, в переулке Газетный, 42/105, 90, и 92/85.

С 9.00 до 16.00 света не будет по следующим адресам: улица Дундича, 19-39, Конституционная, 66-82 и 63-81, улица 20-лет Октября, 72-96 и 81-95, Кемеровская 70-80 и 65-77, Карбышева 30-42.

ВТОРНИК, 28 МАРТА

С 9.00 до 17.00 отключения запланированы в домах по улицам Немировича-Данченко 78, 78/1, 78/3, 78/4, 78/5 и 78/6, 2-й Пятилетки 4 и 4/2, Каширская 10/2, 14/2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 10/1, 8/1, 6/1, 18, 14/1 и 16/1, на проспекте Космонавтов, 41/3, 41/4 и 43/1, по улице Орбитальная, 3Д, 30, 30/1, 32, 32/1 и 34, на проспекте Шолохова, 18-48, улицах Цеховая, 1-3 и 2-4, Добролюбова, 1-11 и 2-12, Писарева, 1-21 и 2-14, Ченцова, 5-39, 2 линия, 79-83 и 50-74, Верхненольная 43-65А, 26-36 и 44-48.

С 9.00 до 16.00 без электричества придется обойтись жильцам домов в переулке Быстрый 1-3 и 2-4, улице Коммунаров 31-37 и 30-36, переулке Турбинный 2-56, улице Кременчугская, 2-22 и 1-5, в переулках Беломорский, 37-69, Днепровский, 38-64 и 35-61, улице Белорусская, 21-55 и в переулке Донецкий, 23-39 и 36-66, по улице Кременчугская, 2-22 и 1-5, в переулках Беломорский, 37-69, и Днепровский, 38-64 и 35-61, по улице Белорусская 21-55 и в переулке Донецкий 23-39 и 36-66, по улице Филимоновская, 2-18 и 17-19, Эстонская 1-47, 1-й переулок, 2-4, улица Сиверса, 28А и 31.

С 10.00 до 16.00 света не будет по следующим адресам: улицы Вселенная, 1-23 и 2-36, Галактическая, 1-25 и 2-30, Венеры 6/7, Космическая, бульвар Джордано Бруно, улица Гершеля, переулки Небесный, Астрономический, Кратерный, Оптический, 7, Атмосферный, 4, 7 и 17, Зодикальный.

СРЕДА, 29 МАРТА

С 9.00 до 17.00 плановые отключения ожидаются на улицах 21-я линия, 15, 23-я линия, 12-32 и 15-41, Мясникова, 6-14, Каширская, 9/53а, 18/2, 18/3, 18/4 и 20, 2-я Краснодарская, 151/2, 151/3, 153/2 и 155/3, на проспекте Королева, 15/4, улицах Орбитальная, 26/1, Добровольского, 36/3 и 36/4, сады поселка Чкалова.

С 8.00 до 18.00 света не будет по улицам 30-летия Октября, 187-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б и 348 А, Задонская, 29-267, 173А, 176, 16, 58-64, 24, 34, 34А,71А, 71Б, 71В и 48, Пескова, 184-204, 200А, 202А, 202Д и 25А, Учебная, 1-49, Совхозная, 2А, 2К, 18А, 14А, 42, 1 и 2.

С 10.00 до 17.00 подачу электроэнергии прекратят в дома по улицам Текучева, 111-131 и 184-222, Ржевская 1-17 и 2-16, Нефедова, 63 и 60-80, Козлова 63/159, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63А и 63Д, в переулках Братский, 120-144, Халтуринский, 133-161 и 186-202, Островского 143-153.

С 9.00 до 16.00 без электричества останутся жители домов по этим адресам: в переулках Кабардинский, 21-33 и 30-52, Осетинский, 20-34 и 21-39, Кавказский, 21-37 и 22-36, Казбекский 21-39 и 32-50, Тебердинский, 34-56 и 39-71, Тувинский, 1-9, 2-6, 53-59 и 54-68, Дзержинского 1-33 и 2-64, Поворотный, 1-5 и 2-6, по улице Гранитная, 27-73 и 30-64, в переулке Паровозный 1-3 и 2-4, по улицам Очаковская, 25-55 и 28-56, ул. Красных Зорь, 105-139 и 110-136, и в переулке Крепостной 15-31 и 22-36.

ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА

С 9.00 до 17.00 свет отключат в домах на улицах Каширская, 14, 22, 24, 24/1, 26, 28, 28/1 и 30а, 2-я Краснодарская, 163/4., Лениногорская, 11, Нансена, 112, 114, 116 и 118.

С 8.00 до 18.00 отключения запланированы на улицах 30-летия Октября, 187-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б и 348 А, Задонская, 29-267, 173А, 176, 16, 58-64, 24, 34, 34А,71А, 71Б, 71В и 48, Пескова, 184-204, 200А, 202А, 202Д и 25А, Учебная, 1-49, Совхозная, 2А, 2К, 18А, 14А, 42, 1 и 2.

ПЯТНИЦА, 31 МАРТА

С 9.00 до 16.00 отключения запланированы по адресам: улицы Кумженская, 1-71 и 2-74, Береговая, 2, 2А и 2В, 2-я Причальная, 20, 4-я Причальная, 8-18 и 3-9, 5-я Причальная 11 и 34, с/т «Рыбник», с/т «Кумженское», ООО «им. Мирошниченко», СНТ «Донстрой».

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