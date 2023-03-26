Двух жителей Дагестана обвиняют в участии в террористической ячейке с сотней последователей в Калмыкии

Запрещенное сообщество действовало в одной из колоний почти шесть лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Калмыкии подошло к концу расследование уголовного дела в отношении еще двоих участников террористического сообщества, которое действовало на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

СОЗДАЛ НЕЗАКОННОЕ СООБЩЕСТВО

Фигурантами стали два жителя Дагестана, которые обвиняются в участии в террористическом сообществе.

Как установлено следствием, в 2013 году один из уроженцев Дагестана, который на тот момент отбывал наказание за незаконный оборот оружия в одной из колоний на территории Калмыкии создал прямо в тюрьме террористическое сообщество в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Освободившись спустя два года, он вернулся в Дагестан и объявил себя амиром — руководителем незаконного вооруженного формирования. Вскоре, 31 мая 2015 года, посягнув на жизнь правоохранителей в Хасавюрте, он был ликвидирован.

ОСТАЛИСЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Но в колонии у него остались последователи. До конца 2019 в его террористическое сообщество вошли более ста заключенных, среди которых оказались двое фигурантов нынешнего дела. По версии следствия, они были активными участниками террористического сообщества, подчинялись его общим принципам и нормам поведения. Они были сформированы в результате ложного, вымышленного ими представления о религиозном превосходстве над другими членами общества. Параллельно учили арабский язык, проходили идеологическую подготовку, посещали лекции других участников сообщества по литературе, признанной судами экстремистской.

В суде на рассмотрении находятся дела еще 30 человек, которых обвиняют в участии в сообществе. Фото: Артем КИЛЬКИН

30 ДЕЛ ПЕРЕДАНЫ В СУД

Правоохранительными органами была проведена большая работа, и она продолжается. Так, Главным следственным управлением следкома по СКФО во взаимодействии с подразделениями центрального аппарата ФСБ России, ФСБ Калмыкии, Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России завершено дело этих двух фигурантов — и это лишь часть большого уголовного процесса. Напомним, ранее за участие в террористическом сообществе на территории одной из исправительных колоний в Калмыкии Южным окружным военным судом к длительным срокам наказания были осуждены 13 человек. Уголовные дела в отношении еще 30-ти еще находятся на рассмотрении в суде.

- Расследование в отношении других участников преступления продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СК России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на 5,5 лет осудили участника террористического сообщества из калмыцкой колонии

Приговор огласили в Южном окружном военном суде (подробнее)