На юге чаще будут идти дожди, а на севере области - мокрый снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 12 - 16 декабря обещает показать ростовскую зиму во всей красе. Тут и дожди, и мокрый снег, и гололедица, и сильные степные ветра. Публикуем подробный прогноз от ростовского гидрометцентра, чтобы вы могли быть готовы к любым сюрпризам погоды.

В Ростове-на-Дону, в понедельник, 12 декабря, облачная с прояснениями погода, утром и днем небольшой дождь, ветер восточный и юго-восточный 8 - 13 метров в секунду с порывами до 15 - 18 метров в секунду. Утром температура составит +2 - 4, днем - от +6 до +8 градусов.

Во вторник, 13 декабря, также будет облачно, изредка будет выглядывать солнце. Временами дождь. Ветер повернется: юго-восточный и южный - 7 - 12 метров в секунду с порывами до 15 - 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха ожидается на уровне +1 - 3, днем - от +3 до +5.

В среду, 14 декабря, ночь и утром дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица. Днем осадков не ожидается. Ветер юго-восточный и южный с переходом на северо-западный 6 - 11 метров в секунду, ночью и утром порывы - 12 - 14 метров в секунду. Термометры ночью будут показывать от -1 до +1, днем - от 0 до +2.

Четверг донская столица проживет, скорее всего, без дождей и снега - будет облачно. Ветер 6 - 11 метров в секунду восточного направления, ночью на улице будет около градуса тепла, а днем немногим более - до +2. А к вечеру пойдет дождь.

И в пятницу он продлится на протяжении всего дня: слабый утром, сильнее - после обеда. Ветер - 6 - 11 метров в секунду восточного направления, температура воздуха ночью - около +4, днем - до +6.

На выходных, кстати, синоптики также обещают дожди, а в субботу потепление до +10.

В Ростовской области в понедельник облачно с прояснениями, местами небольшой и умеренный дождь. Ветер восточный и юго-восточный 8 - 13 метров в секунду, местами с порывами до 15 - 20 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов, по северу и востоку региона - до -4, а днем - от +1 до +6, по югу - до +10 градусов.

Во вторник небо тоже затянут облака. Местами снег и дождь, ночью в отдельных районах осадки будут сильными. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а ночью и утром - туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный и южный - 7 - 12 метров в секунду, местами с порывами до 15-20. Ночью температура воздуха в зависимости от района остановится на значениях от -2 до +3, по северу и востоку еще холоднее - до -6, днем от -1 до +4, по югу - до +7.

В среду ночью большинстве районов, а днем местами - дождь и мокрый снег. Ночью и утром местами гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный и южный с переходом на западный и северо-западный 6 - 11 метров в секунду, местами ночью и утром с порывами до 15 - 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -4 до +1, местами до -6, днем - от -2 до +3.

В четверг и пятницу также не обойдется без осадков. На юге местами пройдут даже ливни. ветер восточный 12 - 14 метров в секунду. Температура воздуха в четверг - на уровне среды, а в пятницу потеплеет на пару градусов.

На выходных зонтики тоже пригодятся - обещают осадки.

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