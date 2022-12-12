Воспитанница детского дома подарила жизнь 13 детям

Надежда с супругом воспитывает 13 детей. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Жительница Ростовской области Надежда Черная подарила жизнь тринадцати детям! Дончанка окружает их любовью, хотя сама была лишена родительской заботы – она воспитывалась в детском доме.

"МЕЧТАЛА О СЕМЬЕ"

- У родителей нас было семеро. Меня забрали из семьи совсем крохой. Я попала в Дом малютки. Потом вместе с двумя сестрами я жила в детском доме в Таганроге, - вспоминает Надежда.

Как и все детдомовцы, маленькая Надя мечтала, что ее удочерят хорошие люди.

- Одно время ко мне приходила красивая добрая женщина. Приносила сладости, ласково разговаривала. Я так надеялась, что она заберет меня к себе, но из-за каких-то бюрократических сложностей меня ей не отдали, - говорит Надежда.

Самый младший член семьи - сын Давид. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Настоящие мать с отцом пришли навестить дочь лишь однажды. Наде было тогда лет двенадцать.

- От них несло перегаром. Мне стало страшно и неприятно, я сказала воспитателям, что не хочу общаться. Помню, как отец сказал матери: «Ну, раз она не хочет, то пошли», - рассказала собеседница.

"ОТДАЙ В ДЕТДОМ!"

После девятого класса Надежда поступила в строительный техникум. Жила у подруги по детдому, которая к тому моменту вышла замуж. В двадцать лет Надя получила от государства жилье - «убитую» однушку в Таганроге. Тогда же у нее родился первый ребенок.

- Отец Маши даже ее не видел. Когда я сказала ему, что беременна, предложил отдать ее в детский дом. После таких слов мы с ним распрощались, - вспоминает многодетная мама. - Чтобы прокормить нас обеих, я устроилась продавать овощи-фрукты на базаре. Так мы познакомились с Давидом, который стал моим мужем. Машу он принял как родную дочь.

Сейчас у Надежды большая и дружная семья. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Вскоре у супругов родился сын Левон. Поначалу родители с детьми жили в квартире, но со временем продали ее, купили домик в сельской местности и завели хозяйство.

- Когда мы спросили Левона: что ему подарить на день рождения? Он ответил: «Братика!». И как по заказу в этот день на свет появился Арман. Так что 29 октября в нашей семье двойной праздник, - с улыбкой рассказала Надежда.

"СКОЛЬКО БОГ ПОШЛЕТ"

Надежда сразу решила – родит столько детей, сколько Бог пошлет.

Маше сейчас 21 год, она работает кассиром в магазине. Левону девятнадцать лет, Арману семнадцать, Вазгену шестнадцать – парни учатся в техникуме машиностроения и металлургии и помогают отцу в работе на стройке.

Четырнадцатилетняя Диана, тринадцатилетний Артур, десятилетняя Лиана, девятилетний Армен, восьмилетний Михаил учатся в школе. Шестилетняя Милана, пятилетний Араманс, годовалая Майя и трехмесячный Давид – пока с мамой дома. Имена детям Надежда выбирала сама, но обязательно с одобрения второй половинки.

Все мальчики отличаются силой и ловкостью. Левон, Вазген, Артур занимаются воркаутом, тренируются на турниках во дворе дома. Девятилетний Армен может отжаться 50 раз – это лучший результат в школе, Арман – местный чемпион по подъему штанги. Надежда с гордостью показывает дипломы и медали сыновей, завоеванные на разных спортивных соревнованиях: только первые и вторые места.

Семья Надежды мечтает о собственной ферме. Фото героя публикации.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ СТРАХ

Материнское счастье омрачает лишь одно: проблемы со здоровьем у младших детей.

- В годик у Майи начались странные приступы. Она могла замереть на какое-то время и не дышать. Когда это случилось в первый раз, я была в панике и сделала первое, что пришло в голову: массаж сердца. К счастью, это помогло, - вспоминает многодетная мама.

Приступы повторялись. Особенно, когда малышка расстраивалась или пугалась. Даже безобидный вертолет мог спровоцировать остановку дыхания. Родители начали возить дочь по врачам: ей сделали УЗИ сердца, электроэнцефалографию, другие исследования…

- Мы пока не знаем, есть ли лечение. Медики советуют следить за ней, оградить от волнений. Майя постоянно находится под нашим присмотром. Но что будет, когда она вырастет? Вдруг приступ случится, когда она будет в школе или уйдет гулять далеко от дома? – переживает Надежда.

А вот самый младший член семьи - Давид - после рождения попал в реанимацию с внутриутробной двусторонней пневмонией и перинатальной энцефалопатией. За его здоровьем тоже наблюдают врачи. Для Надежды это стало сигналом остановиться на тринадцати детях и всецело посвятить себя малышам.

Надежда решила полностью посвятить себя воспитанию детей.

МЕЧТА О ФЕРМЕ

Сейчас семья живет в большом доме, который ей выделили местные власти.

- Мы держим курочек, коз, овечек. Дети с удовольствием за ними ухаживают. Сыновья косят траву для заготовки сена, дочери кормят животных и убирают вольеры. Мы очень мечтаем о маленькой ферме, хотим завести еще животных: продавать мясо, яйца, молоко. Муж надорвал спину на стройке, ему уже тяжело там работать. К сожалению, наш придомовой участок для этого слишком мал. Поэтому нам очень нужна помощь властей, - говорит Надежда Черная.

Кстати, в этом году удивительной маме вручили диплом губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей».

На вопрос, удается ли ей когда-нибудь побыть одной, Надежда с улыбкой отвечает: «А я и не хочу оставаться одна. Мне всегда хорошо с детьми – они мое самое большое счастье. И уж воды в старости точно будет кому подать!»

P.S. Надежда Черная просила поблагодарить в публикации тех, кто всегда поддерживал ее большую семью: соцработника Ольгу Михайловну Балабаеву, Социальный центр Таганрогского благочиния и благотворительный фонд «Я без мамы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всех их очень люблю!»: У дедушки-рекордсмена из Ростова родилась 50-я внучка

Супруги Иоанн и Надежда Осяк вместе уже почти 40 лет. Они воспитали 18 детей – 10 девочек и восемь мальчиков. Старшему сыну 38 лет, а младшей дочери – 13. Первенец тоже стал священником, пошел по стопам отца – настоятеля Свято-Троицкого храма (подробности)