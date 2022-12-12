Донские экспортеры поставляют товары в 128 стран мира

На Дону наградили лучших экспортеров 2021 года. Фото: сайт донского правительства

В Ростове прошел ежегодный региональный форум «День экспортера». Участники обсудили ведение внешнеэкономической деятельности в условиях санкций.

По словам министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко, за девять месяцев экономика региона смогла адаптироваться в непростых условиях. Сохранилась положительная динамика внешнеторгового оборота, экспорта и импорта. А донские экспортеры смогли найти новых поставщиков и альтернативные маршруты.

- Экспортеры - творцы, люди нестандартные и с очень креативными идеями. Они являются высшей ступенью эволюции любого бизнеса. Поэтому наши сильные стороны мы должны развивать и заниматься дальнейшей экспансией на этих рынках, - отметил Максим Валерьевич. - Донские экспортеры поставляют свои товары, продукты в 128 стран мира, то есть нами охвачены все континенты земного шара.

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЭКСПОРТА - ПРОДУКЦИЯ ПЕРЕРАБОТКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Всестороннюю помощь донским экспортерам оказывает и губернатор Василий Голубев. Он проводит в регионе экономическую политику, направленную на поддержку производителей в развитии международных связей.

- В Ростовской области более двух тысяч компаний-экспортеров, в основном это малый и средний бизнес. У нас очень устойчивая экспортная модель, которая не зависит от рыночной конъюнктуры, - прокомментировал заместитель губернатора Александр Скрябин. - Приоритетом правительства Ростовской области является оказание адресной поддержки нашим экспортоориентированным предприятиям и предприятиям-экспортёрам.

- Львиную долю экспорта занимает продукция переработки агропромышленного комплекса. И мы здесь номер один в стране. Учитывая, что у пищевого рынка в мире очень большие перспективы, то у Ростовской области тоже серьезные планы. Но при этом такие блоки как химическая промышленность, машиностроение, продукты переработки в текстильной промышленности, легкой промышленности, - все безусловно укрепляет нашу экономику и дает большую уверенность и бизнесу, и госинститутам, - добавил Максим Папушенко.

«МЫ ПОМОГАЕМ ДОНСКИМ ЭКСПОРТЕРАМ ДЕСЯТЬ ЛЕТ»

В поиске покупателей и партнеров за рубежом важнейшими составляющими комплекса услуг являются сопровождение экспортного контракта, анализ иностранного рынка, организация и проведения бизнес-миссий как на территории России, так и за рубежом, а также обучение представителей компании в сфере экспортной деятельности. Кроме того, ростовские предприниматели получают содействие в размещении товара или услуги на международных электронных торговых площадках. Все это было бы невозможно без Центра поддержки экспорта, учредителем которого является минэкономразвития региона.

ЦПЭ помогает привести продукцию и производственные процессы в соответствии с международными нормами. А также защитить результаты интеллектуального труда.

- Мы помогаем экспортерам уже десять лет. Проводим для них обучение по образовательным программам Школы экспорта Российского экспортного центра, - говорит директор Центра Аркадий Мурзаев.

За пять лет объем поддержанного Центром экспорта превысил 103 миллиона долларов США.

Также за этот период при содействии Центра поддержки экспорта 288 субъектов малого и среднего предпринимательства прошли обучение по образовательным программам «Школы экспорта» Российского экспортного центра, 1350 компаний выведено на экспорт, впервые вышедшими на внешний рынок донскими компаниями заключено 270 экспортных контрактов с поставкой продукции в 135 стран.

В рамках форума для участников-экспортеров были проведены онлайн мастер-классы и кейс-сессия, посвященная истории успеха донских предпринимателей-экспортеров.

Также были награждены победители конкурса «Лучший экспортер Дона» по итогам 2021 года. В лидерах - «Ростсельмаш», который экспортирует комбайны сельскохозяйственного назначения, тракторы и косилки. Среди лучших оказалась и компания «ИНГЕНИУМ», экспортирующая промышленное высокотехнологичное холодильное оборудование, щиты и шкафы управления технологическим оборудованием. А также фирма «Энсет», занимающаяся производством балансировочных грузов.