Ростовская область приняла 3,5 миллиона гостей в этом году

В донской столице прошел туристский форум «Открой Вольный Дон», на котором обсудили планы по развитию туризма в регионе. Фото: пресс-служба правительства РО.

В донской столице состоялся ежегодный форум «Открой Вольный Дон». Который год он становится важной площадкой для обмена опытом и дискуссий органов власти, экспертов в сфере туризма и смежных отраслей не только Ростовской области, но и федеральных округов России.

Кроме того, здесь обсуждаются ключевые вопросы развития туристской отрасли, в том числе ее перспективы в рамках Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года. Организатором форума выступило Агентство по туризму и деловым коммуникациям при поддержке Министерства экономического развития Ростовской области.

«ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ДРАЙВЕРОВ ЭКОНОМИКИ»

Участниками форума в Ростове-на-Дону стали туроператоры и турагенты, отельеры, рестораторы и перевозчики, экскурсоводы и гиды-переводчики, а также представители органов власти и общественных организаций, производители сувенирной продукции, блогеры и журналисты.

В этом году туристский форум прошел в формате инвестиционного. Это связано как с реализуемым в настоящее время национальным проектом России «Туризм и индустрия гостеприимства», основным направлением которого является создание туристской инфраструктуры, так и с тем, что, по результатам конкурса на получение субсидии для софинансирования предпринимательских и общественных инициатив, Ростовская область получит в 2023 году финансирование в общей сумме 77,1 млн рублей. Известно, что 44,3 млн рублей из них пойдут на поддержку общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры.

- В то время как традиционные направления инвестиций теряют свою актуальность, инвестиции в туристическую инфраструктуру, наоборот, приобретают вес, - заявил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко. - Именно туристическая отрасль становится одним из основных драйверов развития экономики в новых условиях. На Дону очень хорошая инвестиционная активность. За девять месяцев индекс физического объема инвестиций за вычетом инфляции превысил три процента. Причем большую долю в этом инвестиционном портфеле составляют не только крупные компании, но и малые.

По словам Максима Валерьевича, форум должен сыграть роль объединяющей площадки, на которой заявленные муниципалитетами инвестиционные площадки Ростовской области должны найти своих потенциальных интересантов в лице как уже состоявшихся, так и определяющихся инвесторов. Кроме того, на форуме предполагалось обсудить успешные реализованные кейсы в сфере туристских инвестиций, для обмена опытом и поиска новых идей.

- Все эти задачи были выполнены, - подчеркнул министр.

В этом году туристский форум прошел в формате инвестиционного. Фото: Екатерина ПОПОВА

ЧИСЛО ТУРИСТОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 38%

Стоит отметить, что программа форума была достаточно насыщенной и состояла из нескольких сессий. В частности, пленарной, в ходе которой приглашенные спикеры, в том числе из соседних регионов России - Крыма и Краснодарского края, обсудили инвестиционный потенциал Ростовской области, туристическую емкость рынка, необходимость дифференцированного подхода к созданию туристской инфраструктуры.

Как сказал Максим Папушенко, с января по октябрь текущего года число туристов, отдыхающих на Дону, увеличилось на 38%. И это даже выше, чем за аналогичные периоды до пандемии. В этом году Ростовская область приняла 3,5 миллиона гостей.

Кроме того, собравшиеся вычленили территории, которые нуждаются в придорожной инфраструктуре или в модульных быстровозводимых средствах размещения, а также те, где требуется развитие инфраструктуры для винного и круизного туризма или строительство крупных рекреационных комплексов.

Так среди приведенных примеров успешно реализуемых туристских проектов, наибольший интерес у присутствовавших вызвали авиадорожный комплекс «Родина неба». Управляющий партнер комплекса Анна Андреева, поделилась не только опытом мастер-планирования, но и идеями продвижения и разработкой «уникального торгового предложения».

- Для данного комплекса - это, безусловно, наличие взлетно-посадочной полосы для легкомоторных самолетов, ангаров, в которых содержатся самолеты, и курсов подготовки летчиков, которые будут реализовываться при нашем комплексе, - озвучила она.

Присутствовавших также заинтересовала уже высаженная в комплексе ореховая роща и земляничная поляна. Мало кого оставил равнодушным и проект глэмпинга, презентованный парком «Малинки», где, помимо стандартных домиков и ухоженной территории, предполагается выпустить в свободный выгул 50 небольших кенгуру.

- Эти и подобные им проекты, - считает директор «Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Татьяна Горяйнова, - могут стать реальными точками притяжения турпотока в Ростовскую область. Именно за счет таких объектов создается туристический имидж территории и обеспечивается рост % от туризма в ВВП региона. В планах он должен составлять 10% против существующих сейчас 4%.

РАСШИФРОВАНА ФОРМУЛА «ПРИБЫЛЬНОСТИ»

В рамках форума состоялся мастер-класс руководителя рабочей группы по статистике, туристическим ресурсам и инвестициям экспертного совета комитета по туристической инфраструктуре при Госдуме РФ Романа Еремяна. На нем была проанализирована экономическая составляющая инвестирования в туристскую сферу, рассмотрены мировые практики создания крупных туристских комплексов, расшифрована формула «прибыльности» туристских объектов и предложены реальные механизмы успешных инвестиций.

- Туристическая инфраструктура - это высокий мультипликатор, фундамент развития постиндустриальных городов, крайне капиталоемкая сфера, не зависящая от сложных технологий, которая может работать на внутренний и внешний рынок, - заметил выступающий, ставший хедлайнером туристского инвестиционного форума «Открой Вольный Дон».

Настоящим «мозговым штурмом», позволившим облечь творческую энергию участников в реальные инвестиционные идеи, которые могут быть реализованы на территории Ростовской области, стала инвестиционная сессия, для проведения которой была использована авторская методика проведения стратегических сессий.

В свою очередь заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин подчеркнул важность того, что все обсуждаемые идеи и проекты должны реализовываться и воплощаться в виде реальных объектов туристской инфраструктуры.

- Только так туризм становится локомотивом экономики, что неоднократно декларировалось, а сейчас уже может получить реальное воплощение, - озвучил Александр Юрьевич.

Татьяна Горяйнова (слева) и Максим Папушенко наградили лучших в сфере донского туризма и гостеприимства. Фото: пресс-служба правительства РО.

«ПОЯВИЛОСЬ ПОНИМАНИЕ»

По общему мнению участников форума, подобные мероприятия требуется проводить как можно чаще, в том числе в мини-формате, потому что все вопросы, которые поднимались и обсуждались на форуме - это реальная стратегия и тактика действий для инвесторов разного уровня.

- Мы напитались энергией и взяли на заметку несколько интересных идей, одна из которых будет абсолютно точно реализована нами в виде проекта здесь, на территории Ростовской области, - призналась одна из участниц Форума.

- У нас есть стартовый капитал и есть желание инвестировать в объекты туристской инфраструктуры, - поделился другой участник, - но не было понимания, во что конкретно можно вложиться и какая будет окупаемость проекта. А сейчас появилось понимание, теперь приступим к конкретным действиям.

- Это именно то, ради чего и было организовано это мероприятия. Хорошо, что выбранный формат проведения сессий помог максимально решить поставленные задачи, - подчеркнула Татьяна Горяйнова.

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