Ростовским старшеклассникам рассказали, как вести себя на железной дороге

Фото: Екатерина Попова

За три последних года, с 2020 по 2022-й, в границах Ростовской области 8 школьников получили травмы в результате несанкционированного подъема на вагоны, расположенные на электрифицированных путях. При этом 3 человека погибли на месте.

В большинстве случаев пострадавшими были подростки в возрасте 15 - 17 лет.

Чтобы уберечь школьников от игр на железной дороге, которые могут закончиться фатально, работники Северо-Кавказской железной дороги регулярно проводят уроки безопасности. Школьникам напоминают правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также объясняют, что их выполнение является обязательным условием для обеспечения безопасности.

В понедельник такой урок провели для учащихся девятых классов ростовского лицея №57 инспектор по охране труда службы охраны труда и промышленной безопасности СКЖД Дарья Клункова и специалист по охране труда Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению Елена Стогний.

Отметим, что это учебное учреждение было выбрано неслучайно, так как расположено вблизи железнодорожных путей.

Фото: Екатерина Попова

ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Первым делом на уроке старшеклассники вместе с инспектором подробно разобрали случаи, когда человек может получить травму на железнодорожных путях. А после этого перешли к изучению основных правил.

- РЖД создают максимально безопасные условия на объектах железнодорожного транспорта. Но, если пренебрегать элементарными правилами безопасности, можно получить смертельную травму, - отметила Дарья Клункова. – Участки пути, обслуживаемые в Ростовской области, электрифицированы на переменном токе. Напряжение контактной сети составляет 27 500 Вольт.

Вместе с тем, как отметила Елена Стогний, разность потенциалов между человеком и проводом настолько велика, что двухметровый слой воздуха легко пробивается электрическим разрядом. Поэтому все вагоны, расположенные на путях под контактным проводом, уже являются зоной повышенной опасности.

Особую опасность представляют и оборванные провода. - Ребята, запомните, нельзя приближаться к находящимся под напряжением проводам или частям контактной сети на расстояние менее 2 метров. Не приближаемся и к провисшим и оборванным проводам ближе, чем на 8 метров, - напомнила ученикам Елена Стогний.

На уроке ребятам показали ролик, снятый с участием детей, которые получили травмы на железной дороге и чудом выжили.

Фото: Екатерина Попова

После этого старшеклассники еще раз повторили и закрепили все правила. А по окончании урока им раздали специальные памятки.

КАПЮШОНЫ И НАУШНИКИ НАДО СНИМАТЬ

Девятиклассникам также рассказали про переходы через железнодорожные пути, которые оснащаются звуковой и световой сигнализацией для обеспечения дополнительной безопасности в местах большого скопления людей. А также про переходы, которые оборудованы только предупредительными знаками, плакатами и указателями, а также о правилах поведения на этих переходах. Безопасно железную дорогу можно переходить и через специальные мосты и туннели.

Так как на улице зимняя погода, речь на уроке безопасности зашла и о капюшонах. Их инспектор настоятельно попросила снимать при переходе через пути. А все потому, что капюшон, надвинутый на глаза, ограничивает обзор.

- Телефоном и наушниками тоже пользоваться нельзя, когда переходите через железнодорожные пути, - напомнила инспектор.

Музыка в наушниках, разговор по телефону и чтение сообщений также отвлекают внимание, что может привести к непоправимому. Сюда же можно отнести и селфи, когда, увлекшись поиском удачного ракурса, можно просто не услышать сигнал приближающегося поезда.

О ПРАВИЛАХ НУЖНО ГОВОРИТЬ С ДЕТСТВА

- По глазам было видно, что дети усвоили правила безопасности нахождения на железной дороге и что эта тема им небезразлична. Нам важно это понимать, как специалистам, - подытожила Дарья Клункова. - Жизнь каждого человека бесценна и, начиная с раннего возраста, каждого ребенка необходимо учить сознательному и ответственному отношению к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.

Гости похвалили ребят за активное участие в уроке и поблагодарили классного руководителя за внимание к вопросам безопасности учеников и обсуждение их на классных часах. Переоценить усилия невозможно, ведь школа находится в радиусе всего двух километров от железной дороги.

- То, что мы сегодня узнали, было очень полезно. Но мало быть в курсе - нужно этими знаниями пользоваться, а не просто так - услышал и забыл, - поделился впечатлениями от урока школьник Адольф Едигарян. - Ведь мы живем совсем рядом с железной дорогой. И, если не знать правил, можно попасть в беду.