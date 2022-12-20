Как творческие люди могут проявить себя, рассказала руководитель проектов Международного фестивального центра «Открытый мир искусства»

В студии радио «Комсомольская правда — Ростов» Наталья Соломатина, руководитель проектов «Открытый мир искусства» и Милана Тарасова, Гран-При призер международного конкурса «Имена России». Фото: Кристина Круговых

Конец года – всегда время для подведения итогов. И в этом году за разговорами про экономику, политику, сферу IT и импортозамещение и на фоне громких событий кажется легко забыть о творчестве и искусстве. А ведь искусство – это то, что держит нас на плаву и дает силы в самые неспокойные времена. Поэтому мы решили подвести творческие итоги года вместе с нашими гостями - руководителем проектов Международного фестивального центра «Открытый мир искусства» Натальей Алексеевной Соломатиной и обладательницей Гран-При международного конкурса «Имена России» по сценическому искусству Миланой Тарасовой, воспитанницей театра-студии «Браво-ДГТУ».

ЗРЕЛИЩНО И ИНТЕРЕСНО

- Конкурс «Имена России» проходил в этом году в девятый раз, его организаторами выступили ДГТУ и международный фестивальный центр поддержки и развития образования, творчества и культуры «Открытый мир искусства». Также в этом году фестиваль прошел при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В каких номинациях в этом году творческие коллективы продемонстрировали свои способности?

- Конкурсанты демонстрировали свои таланты в вокальном искусстве, хореографическом, сценическом искусстве, инструментальном и цирковом. Это всегда очень зрелищно и интересно. И мы придерживаемся именно этой концепции многообразия.

- А как проходил отбор?

- По всей России мы проводили конкурсы онлайн, в них приняли участие более шести тысяч человек — это очень много. Также мы успели побывать в Хабаровске, Владивостоке, Сочи, Пятигорске, а финал провели уже на донской земле, в Ростове.

- Сколько же человек приняли участие в заключительном этапе конкурса, и какая возрастная категория оказалась больше других?

- На финал смогли приехать более пяти тысяч человек. В течение пяти дней столица донского края превратилась в сгусток музыки и танцев. Самая большая категория участников пришлась на хореографические коллективы - были и такие, когда по 50 – 60 участников одновременно выходят на сцену. Но, если говорить по количеству номеров, то самая обширная категория - у вокалистов. В основном это сольные исполнители. Если говорить о возрастной категории, то наш фестиваль проводится, как для малышей 3 –4 лет, так и для взрослых до 35 лет.

В течение пяти дней столица донского края превратилась в сгусток музыки и танцев. Фото: Кристина Круговых

КОЛЛАБОРАЦИИ С ИЗВЕСТНЫМИ АРТИСТАМИ

- В конкурсе принимают участие профессиональные коллективы или досуговые?

- Я бы сказала, что самодеятельные коллективы. Сюда входят ДК, школы искусств и всевозможные частные студии. А с профессиональными коллективами, то есть с солистами государственных ансамблей, заслуженными артистами, музыкантами у нас проходят творческие коллаборации, где мы даем возможность конкурсантам вместе с ними участвовать в номерах, делать совместные постановки. А после - демонстрировать на открытии и закрытии фестиваля.

- Какова география участников в этом году?

- Это и Чеченская Республика, и Кабардино-Балкария, и Приморский край. И даже были исполнители из других стран, которые смогли к нам приехать. Еще был один участник из Кубы.

«ОЦЕНИТЬ МОГУТ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ»

- Милана, как давно вы занимаетесь в студии?

- В студии «Браво» я занимаюсь с 14 лет, то есть около полутора лет. А до этого пять лет танцевала в народных коллективах.

- А в рамках конкурса с каким номером выступали?

- У меня было два номера. Один в номинации «Сценическое искусство», в котором я взяла гран-при с моей партнершей. А второй номер - «Художественное слово», в котором участвовала самостоятельно и взяла первое место.

- А можете подробней рассказать о сценическом искусстве?

- В сценическом искусстве вы работаете с определенной группой людей и показываете свои актерские навыки. А в художественном слове вы показываете навыки сценической речи и голоса. Мне, как актеру, сценическое искусство намного ближе, чем художественное слово.

На финал Международного фестиваля «Имена России» смогли приехать более пяти тысяч человек. Фото: Кристина Круговых

- А что вы читали в рамках номинации «Художественное слово»?

- Я читала Анну Шаркунову: «Влюбляются не в лица, не в фигуры». Это безумно красивое стихотворение, олицетворяющее то, насколько важно человеку видеть душу в первую очередь нежели внешние параметры.

- Как много времени заняла подготовка к выступлению?

- Если говорить о сценическом искусстве, то репетировали около двух с половиной месяцев. А стих - намного меньше, так как уже был опыт на сцене в «Именах России».

- Сильно волновались?

- Очень сильно. Даже намного больше, чем в первый раз. Я даже расплакалась. Это такой адреналин, когда выходишь на сцену, в тебе - огромное количество эмоций. И, когда начинаешь выступать, тратишь там весь свой адреналин.

- Что испытали, когда победили?

- Была шокирована. Я стараюсь себя не оценивать как артиста на сцене, а спрашивать у более профессиональных людей.

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ МЮЗИКЛ

- Чем вам обеим запомнился фестиваль этого года?

- Масштабом. Пять дней - большой срок. Нужно было отработать очень слажено, всей нашей командой. Мы работали на многих площадках, были организованы мастер-классы, творческие коллаборации, дискуссии. Такой по масштабу фестиваль проходил у нас в первый раз. И этим нам и запомнился.

- Наталья Алексеевна, а что дает участие и победа в международном конкурсе «Имена России»?

- Даем возможность конкурсантам развиваться вместе с нами и участвовать в наших проектах. В следующем году пятого февраля в Москве состоится премьера первого этнографического всероссийского мюзикла «Ожерелье России». В нем примут участие победители наших фестивалей. Мы уже готовимся и онлайн, и встречаемся на творческих сборах. В сюжетную линию мюзикла вплетены легенды, сказания, традиции и герои различных народов России. В постановке примут участие более 300 юных талантов со всей страны, народные артисты России и заслуженные артисты государственных академических ансамблей танцев народов России. Этнографическое музыкальное шоу «Ожерелье России» номинировано в книгу рекордов России как спектакль с наибольшим количеством участников (актерский состав – авт.) в России.

- Какие еще планы у коллективов, чего ждать зрителям?

- В следующем году у фестиваля будет юбилей - десять лет! Мы уже готовимся к этой дате. А с нового года откроется прием заявок для участников.