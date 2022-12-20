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Общество20 декабря 2022 13:00

Как творческие люди могут проявить себя, рассказала руководитель проектов Международного фестивального центра «Открытый мир искусства»

А также рассказала, как начинающим артистам сделать творческую коллаборацию со знаменитостями
ПОПОВА Екатерина
В студии радио «Комсомольская правда — Ростов» Наталья Соломатина, руководитель проектов «Открытый мир искусства» и Милана Тарасова, Гран-При призер международного конкурса «Имена России».

В студии радио «Комсомольская правда — Ростов» Наталья Соломатина, руководитель проектов «Открытый мир искусства» и Милана Тарасова, Гран-При призер международного конкурса «Имена России».

Фото: Кристина Круговых

Конец года – всегда время для подведения итогов. И в этом году за разговорами про экономику, политику, сферу IT и импортозамещение и на фоне громких событий кажется легко забыть о творчестве и искусстве. А ведь искусство – это то, что держит нас на плаву и дает силы в самые неспокойные времена. Поэтому мы решили подвести творческие итоги года вместе с нашими гостями - руководителем проектов Международного фестивального центра «Открытый мир искусства» Натальей Алексеевной Соломатиной и обладательницей Гран-При международного конкурса «Имена России» по сценическому искусству Миланой Тарасовой, воспитанницей театра-студии «Браво-ДГТУ».

ЗРЕЛИЩНО И ИНТЕРЕСНО

- Конкурс «Имена России» проходил в этом году в девятый раз, его организаторами выступили ДГТУ и международный фестивальный центр поддержки и развития образования, творчества и культуры «Открытый мир искусства». Также в этом году фестиваль прошел при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В каких номинациях в этом году творческие коллективы продемонстрировали свои способности?

- Конкурсанты демонстрировали свои таланты в вокальном искусстве, хореографическом, сценическом искусстве, инструментальном и цирковом. Это всегда очень зрелищно и интересно. И мы придерживаемся именно этой концепции многообразия.

- А как проходил отбор?

- По всей России мы проводили конкурсы онлайн, в них приняли участие более шести тысяч человек — это очень много. Также мы успели побывать в Хабаровске, Владивостоке, Сочи, Пятигорске, а финал провели уже на донской земле, в Ростове.

- Сколько же человек приняли участие в заключительном этапе конкурса, и какая возрастная категория оказалась больше других?

- На финал смогли приехать более пяти тысяч человек. В течение пяти дней столица донского края превратилась в сгусток музыки и танцев. Самая большая категория участников пришлась на хореографические коллективы - были и такие, когда по 50 – 60 участников одновременно выходят на сцену. Но, если говорить по количеству номеров, то самая обширная категория - у вокалистов. В основном это сольные исполнители. Если говорить о возрастной категории, то наш фестиваль проводится, как для малышей 3 –4 лет, так и для взрослых до 35 лет.

В течение пяти дней столица донского края превратилась в сгусток музыки и танцев.

В течение пяти дней столица донского края превратилась в сгусток музыки и танцев.

Фото: Кристина Круговых

КОЛЛАБОРАЦИИ С ИЗВЕСТНЫМИ АРТИСТАМИ

- В конкурсе принимают участие профессиональные коллективы или досуговые?

- Я бы сказала, что самодеятельные коллективы. Сюда входят ДК, школы искусств и всевозможные частные студии. А с профессиональными коллективами, то есть с солистами государственных ансамблей, заслуженными артистами, музыкантами у нас проходят творческие коллаборации, где мы даем возможность конкурсантам вместе с ними участвовать в номерах, делать совместные постановки. А после - демонстрировать на открытии и закрытии фестиваля.

- Какова география участников в этом году?

- Это и Чеченская Республика, и Кабардино-Балкария, и Приморский край. И даже были исполнители из других стран, которые смогли к нам приехать. Еще был один участник из Кубы.

«ОЦЕНИТЬ МОГУТ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ»

- Милана, как давно вы занимаетесь в студии?

- В студии «Браво» я занимаюсь с 14 лет, то есть около полутора лет. А до этого пять лет танцевала в народных коллективах.

- А в рамках конкурса с каким номером выступали?

- У меня было два номера. Один в номинации «Сценическое искусство», в котором я взяла гран-при с моей партнершей. А второй номер - «Художественное слово», в котором участвовала самостоятельно и взяла первое место.

- А можете подробней рассказать о сценическом искусстве?

- В сценическом искусстве вы работаете с определенной группой людей и показываете свои актерские навыки. А в художественном слове вы показываете навыки сценической речи и голоса. Мне, как актеру, сценическое искусство намного ближе, чем художественное слово.

На финал Международного фестиваля «Имена России» смогли приехать более пяти тысяч человек.

На финал Международного фестиваля «Имена России» смогли приехать более пяти тысяч человек.

Фото: Кристина Круговых

- А что вы читали в рамках номинации «Художественное слово»?

- Я читала Анну Шаркунову: «Влюбляются не в лица, не в фигуры». Это безумно красивое стихотворение, олицетворяющее то, насколько важно человеку видеть душу в первую очередь нежели внешние параметры.

- Как много времени заняла подготовка к выступлению?

- Если говорить о сценическом искусстве, то репетировали около двух с половиной месяцев. А стих - намного меньше, так как уже был опыт на сцене в «Именах России».

- Сильно волновались?

- Очень сильно. Даже намного больше, чем в первый раз. Я даже расплакалась. Это такой адреналин, когда выходишь на сцену, в тебе - огромное количество эмоций. И, когда начинаешь выступать, тратишь там весь свой адреналин.

- Что испытали, когда победили?

- Была шокирована. Я стараюсь себя не оценивать как артиста на сцене, а спрашивать у более профессиональных людей.

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ МЮЗИКЛ

- Чем вам обеим запомнился фестиваль этого года?

- Масштабом. Пять дней - большой срок. Нужно было отработать очень слажено, всей нашей командой. Мы работали на многих площадках, были организованы мастер-классы, творческие коллаборации, дискуссии. Такой по масштабу фестиваль проходил у нас в первый раз. И этим нам и запомнился.

- Наталья Алексеевна, а что дает участие и победа в международном конкурсе «Имена России»?

- Даем возможность конкурсантам развиваться вместе с нами и участвовать в наших проектах. В следующем году пятого февраля в Москве состоится премьера первого этнографического всероссийского мюзикла «Ожерелье России». В нем примут участие победители наших фестивалей. Мы уже готовимся и онлайн, и встречаемся на творческих сборах. В сюжетную линию мюзикла вплетены легенды, сказания, традиции и герои различных народов России. В постановке примут участие более 300 юных талантов со всей страны, народные артисты России и заслуженные артисты государственных академических ансамблей танцев народов России. Этнографическое музыкальное шоу «Ожерелье России» номинировано в книгу рекордов России как спектакль с наибольшим количеством участников (актерский состав – авт.) в России.

- Какие еще планы у коллективов, чего ждать зрителям?

- В следующем году у фестиваля будет юбилей - десять лет! Мы уже готовимся к этой дате. А с нового года откроется прием заявок для участников.

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