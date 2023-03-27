В Ростовской области инспектора Рыбнадзора и полицейского заподозрили в браконьерстве краснокнижной рыбы

Начальник отдела и инспектор попали в поле зрения правоохранителей из-за рыбалки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одном из районов Ростовской области инспектора Рыбнадзора и полицейского заподозрили в браконьерстве. Речь может идти о вылове краснокнижной рыбы, сообщил собственный источник «КП — Ростов-на-Дону».

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Как рассказал источник, в поле зрения правоохранителей попали три человека. Среди них — начальник одного из отделов районного ОМВД, его родственник, а также инспектор Росрыболовства.

По предварительной информации, мужчины по вечерам ставили сети, а утром проверяли улов. Согласно этой версии, двое устанавливали снасти и забирали добычу, один - стоял на берегу и следил за ситуацией. Одну из таких вылазок заметили полицейские, проверили улов и нашли в сетях краснокнижную рыбу.

— Сейчас правоохранительные органы оценивают ущерб. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение — возбудить уголовное дело или отказать, уточняет источник.

ЛОВЯТ С КРАСНОКНИЖНОЙ РЫБОЙ

Напомним, за последние недели в Ростовской области стало известно о нескольких задержаниях браконьеров с уловом на миллионы рублей. Например, в Азове членов рыболовецкой артели подозревают в незаконном вылове рыбы на 5,6 миллиона рублей.

Богатый незаконный улов изъяли у браконьеров при выгрузке на берегу. Фото: УФСБ по Ростовской области.

Как сообщили в региональном Управлении ФСБ, по ночам рыбаки на лодке без опознавательных знаков выходили в Дон. Один человек также оставался на берегу, чтобы забить тревогу при появлении полиции. Их поймали во время выгрузки и сортировки улова с краснокнижной рыбой для продажи. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы.

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