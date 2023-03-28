Бизнес в Поднебесной, шоппинг в Польше и ноги в Москве: на ростовских досках объявлений появилась новая услуга «Свой человек»

Какие только насущные проблемы не решает «свой человек». Фото: Мария ЛЕНЦ

Недавно на ростовских досках с объявлениями стали появляться предложения с услугой «Свой человек». Всего-то заплати тысячу рублей за час, и за вас решат любую проблему в городе. Но некоторые специалисты этой новой профессии ради приличного заработка решили расширить географию и стали предлагать себя в качестве «Своего человека» в Москве, Польше и даже Китае.

Мы решили узнать, чего такого могут эти чудо-профессионалы, а главное – сколько они просят за выполнение порученной им работы за границей.

ШОППИНГ В ПОДНЕБЕСНОЙ

Решили начать с Китая. Объявление с заманчивым предложением разместил ростовчанин. Но при разговоре выяснилось, что он лишь выступает связующим звеном между клиентом из Ростова и своей подругой, которая живет в Китае и прекрасно владеет языком Поднебесной.

Девушка обещает помочь в переговорах по бизнесу, закупить нужные запчасти для автомобиля и выполнить роль курьера. Однако основной заработок такого «Своего человека в Китае» складывается из другого.

- Если вы открываете свою вещевую точку, то моя знакомая поможет в выборе любого товара, проверит поставщика, убедится в качестве товара и проконтролирует отгрузку со склада, - объясняет собеседник. - А еще и скидку при желании вам может выбить.

А если надо будет, и в Китай вместо вас поедут. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Мужчина уверяет, что в Китае очень много фабричного качественного товара, но такое же изобилие и низкокачественного сырья. Этим и пользуются недобросовестные продавцы Поднебесной. И без «Своего человека» новоиспеченный фэшн-бизнес ростовчан накроется медным тазом.

Но, если вы не человек бизнеса, а просто фанат китайской культуры, то «Свой человек в Китае» поможет закупиться всем, чего пожелает ваша душа.

- Это касается и вещей, и долгохранящихся продуктов, – продолжает дончанин.

Стоимость же услуги такого человека зависит от сложности работы и времени, которое она потратит в Китае, пока будет выполнять все ваши "хотелки".

А еще готовы участвовать в деловых переговорах и быть вашим представителем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ориентировочная же стоимость доставки товара с таможенной очисткой, дополнительной упаковкой и обрешеткой составит примерно три доллара за килограмм до Москвы, а оттуда уже посылка отправится в Ростов, - объясняет собеседник.

"НА МЕНЯ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ"

А вот у «Своего человека из Польши» услуги придутся по вкусу обычным ростовским шопоголикам, которые уже скупили все, что можно в местных магазинах, и теперь их потянуло на что-то эдакое и зарубежное.

- На меня можно положиться. Работаю больше десяти лет через проверенный склад в Польше и юридическое лицо. За эти годы успел наладить логистику доставки. Но самый большой мой плюс - знание польского языка. Это значит, что я могу уточнить у продавца все интересующие вас детали. А еще мои родственники живут в ЕС, – набивает себе цену предприимчивый мужчина.

Через дончанина можно заказать любую бытовую технику, электронику, запчасти на машины, мототовары, часы брендовую обувь и одежду, а также сделать покупки в Zara, H&M, ИКЕЯ, а также в других магазинах, которые сейчас не работают на территории России.

На шопинг в другую страну? И это исполнят. Фото: Андрей АБРАМОВ

Заказчику просто надо прислать мужчине ссылку на понравившийся товар. Затем он рассчитает стоимость доставки под ключ. После чего клиенту из России необходимо внести предоплату от 50%. Далее посредник выкупит товар через юрлицо, находящееся в ЕС. А когда заветная посылка дойдет до адресата, ростовчанин будет ждать от своего заказчика отзывы, которые он потом покажет новым клиентам для убедительности.

- Если повторно надумаете ко мне обращаться за товарами, обещаю сделать скидку, - говорит собеседник.

"СТАНУ ВАШИМИ ГЛАЗАМИ И РУКАМИ"

Но есть и те, кто предлагает свои услуги ростовчанам в столице.

27-летний мужчина уже более пяти лет живет в Москве. Говорит, что за это время получил опыт в разных сферах. Работал и в автобизнесе, и в логистике, и в магазинах.

- Нет той проблемы, которую я бы не мог решить. Легко справлюсь даже с нестандартными ситуациями, - нахваливает себя он.

И квартиру за вас могут посмотреть. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парень готов стать глазами, руками и ушами своего клиента в Москве. Он может и найти любой товар и стать представителем при покупке, посмотреть вживую квартиру, автомобиль, технику и любое другое оборудование.

- Около месяца назад ко мне обратился мужчина. Он собирался закупать у одной фирмы дорогостоящее оборудование, но перед сделкой хотел удостовериться, что компания не подставная и реально существует. Я сходил, проверил эту компанию. И даже выяснил, что у них есть свой склад в Москве. Это заняло около двух часов. В итоге клиент остался довольным, а я заработал две тысячи, - поделился рабочими буднями новоиспеченный москвич из Ростова.

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