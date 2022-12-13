Ростовская область приняла 3,5 миллиона гостей в этом году

В донской столице прошел туристский форум «Открой Вольный Дон», на котором обсудили планы по развитию туризма в регионе. Фото: пресс-служба правительства РО.

В донской столице состоялся ежегодный форум «Открой Вольный Дон». Который год он становится важной площадкой для обмена опытом и дискуссий органов власти, экспертов в сфере туризма и смежных отраслей не только Ростовской области, но и федеральных округов России.

Кроме того, здесь обсуждаются ключевые вопросы развития туристской отрасли, в том числе ее перспективы в рамках Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года. Организатором форума выступило Агентство по туризму и деловым коммуникациям при поддержке Министерства экономического развития Ростовской области.

«ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ДРАЙВЕРОВ ЭКОНОМИКИ»

Участниками форума в Ростове-на-Дону стали туроператоры и турагенты, отельеры, рестораторы и перевозчики, экскурсоводы и гиды-переводчики, а также представители органов власти и общественных организаций, производители сувенирной продукции, блогеры и журналисты.

В этом году туристский форум прошел в формате инвестиционного. Это связано как с реализуемым в настоящее время национальным проектом России «Туризм и индустрия гостеприимства», основным направлением которого является создание туристской инфраструктуры, так и с тем, что, по результатам конкурса на получение субсидии для софинансирования предпринимательских и общественных инициатив, Ростовская область получит в 2023 году финансирование в общей сумме 77,1 млн рублей. Известно, что 44,3 млн рублей из них пойдут на поддержку общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры.

В этом году туристский форум прошел в формате инвестиционного. Фото: пресс-служба правительства РО.

- В то время как традиционные направления инвестиций теряют свою актуальность, инвестиции в туристическую инфраструктуру, наоборот, приобретают вес, - заявил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко. - Именно туристическая отрасль становится одним из основных драйверов развития экономики в новых условиях. На Дону очень хорошая инвестиционная активность. За девять месяцев индекс физического объема инвестиций за вычетом инфляции превысил три процента. Причем большую долю в этом инвестиционном портфеле составляют не только крупные компании, но и малые.

По словам Максима Валерьевича, форум должен сыграть роль объединяющей площадки, на которой заявленные муниципалитетами инвестиционные площадки Ростовской области должны найти своих потенциальных интересантов в лице как уже состоявшихся, так и определяющихся инвесторов. Кроме того, на форуме предполагалось обсудить успешные реализованные кейсы в сфере туристских инвестиций, для обмена опытом и поиска новых идей.

- Все эти задачи были выполнены, - подчеркнул министр.

ЧИСЛО ТУРИСТОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 38%

Стоит отметить, что программа форума была достаточно насыщенной и состояла из нескольких сессий. В частности, пленарной, в ходе которой приглашенные спикеры, в том числе из соседних регионов России - Крыма и Краснодарского края, обсудили инвестиционный потенциал Ростовской области, туристическую емкость рынка, необходимость дифференцированного подхода к созданию туристской инфраструктуры.

Как сказал Максим Папушенко, с января по октябрь текущего года число туристов, отдыхающих на Дону, увеличилось на 38%. И это даже выше, чем за аналогичные периоды до пандемии. В этом году Ростовская область приняла 3,5 миллиона гостей.

Кроме того, собравшиеся вычленили территории, которые нуждаются в придорожной инфраструктуре или в модульных быстровозводимых средствах размещения, а также те, где требуется развитие инфраструктуры для винного и круизного туризма или строительство крупных рекреационных комплексов.

Так среди приведенных примеров успешно реализуемых туристских проектов, наибольший интерес у присутствовавших вызвали авиадорожный комплекс «Родина неба». Управляющий партнер комплекса Анна Андреева, поделилась не только опытом мастер-планирования, но и идеями продвижения и разработкой «уникального торгового предложения».

- Для данного комплекса - это, безусловно, наличие взлетно-посадочной полосы для легкомоторных самолетов, ангаров, в которых содержатся самолеты, и курсов подготовки летчиков, которые будут реализовываться при нашем комплексе, - озвучила она.

Присутствовавших также заинтересовала уже высаженная в комплексе ореховая роща и земляничная поляна. Мало кого оставил равнодушным и проект глэмпинга, презентованный парком «Малинки», где, помимо стандартных домиков и ухоженной территории, предполагается выпустить в свободный выгул 50 небольших кенгуру.

Татьяна Горяйнова (слева) и Максим Папушенко наградили лучших в сфере донского туризма и гостеприимства. Фото: пресс-служба правительства РО.

- Эти и подобные им проекты, - считает директор «Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Татьяна Горяйнова, - могут стать реальными точками притяжения турпотока в Ростовскую область. Именно за счет таких объектов создается туристический имидж территории и обеспечивается рост % от туризма в ВВП региона. В планах он должен составлять 10% против существующих сейчас 4%.

РАСШИФРОВАНА ФОРМУЛА «ПРИБЫЛЬНОСТИ»

В рамках форума состоялся мастер-класс руководителя рабочей группы по статистике, туристическим ресурсам и инвестициям экспертного совета комитета по туристической инфраструктуре при Госдуме РФ Романа Еремяна. На нем была проанализирована экономическая составляющая инвестирования в туристскую сферу, рассмотрены мировые практики создания крупных туристских комплексов, расшифрована формула «прибыльности» туристских объектов и предложены реальные механизмы успешных инвестиций.

- Туристическая инфраструктура - это высокий мультипликатор, фундамент развития постиндустриальных городов, крайне капиталоемкая сфера, не зависящая от сложных технологий, которая может работать на внутренний и внешний рынок, - заметил выступающий, ставший хедлайнером туристского инвестиционного форума «Открой Вольный Дон».

Настоящим «мозговым штурмом», позволившим облечь творческую энергию участников в реальные инвестиционные идеи, которые могут быть реализованы на территории Ростовской области, стала инвестиционная сессия, для проведения которой была использована авторская методика проведения стратегических сессий.

Замгубернатора РО Александр Скрябин подчеркнул важность того, что все обсуждаемые идеи и проекты должны воплотиться в виде реальных объектов туристской инфраструктуры. Фото: пресс-служба правительства РО.

В свою очередь заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин подчеркнул важность того, что все обсуждаемые идеи и проекты должны реализовываться и воплощаться в виде реальных объектов туристской инфраструктуры.

- Только так туризм становится локомотивом экономики, что неоднократно декларировалось, а сейчас уже может получить реальное воплощение, - озвучил Александр Юрьевич.

«ПОЯВИЛОСЬ ПОНИМАНИЕ»

По общему мнению участников форума, подобные мероприятия требуется проводить как можно чаще, в том числе в мини-формате, потому что все вопросы, которые поднимались и обсуждались на форуме - это реальная стратегия и тактика действий для инвесторов разного уровня.

- Мы напитались энергией и взяли на заметку несколько интересных идей, одна из которых будет абсолютно точно реализована нами в виде проекта здесь, на территории Ростовской области, - призналась одна из участниц Форума.

- У нас есть стартовый капитал и есть желание инвестировать в объекты туристской инфраструктуры, - поделился другой участник, - но не было понимания, во что конкретно можно вложиться и какая будет окупаемость проекта. А сейчас появилось понимание, теперь приступим к конкретным действиям.

- Это именно то, ради чего и было организовано это мероприятия. Хорошо, что выбранный формат проведения сессий помог максимально решить поставленные задачи, - подчеркнула Татьяна Горяйнова.

Форум - важная площадка для обмена опытом и дискуссий органов власти, экспертов в сфере туризма и смежных отраслей. Фото: пресс-служба правительства РО.

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