Юным батайчанам в День Конституции первые паспорта вручил спикер донского ЗС

Председатель Донского Парламента Александр Ищенко вручил 14-летним ребятам первые в их жизни паспорта. Фото: пресс-службе ЗС РО

В Ростовской области, в Батайске, в День Конституции, в торжественной обстановке пятнадцать юношей и девушек получили первые паспорта. 14-летним гражданам России, впереди у которых целая жизнь, документы вручал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Также в подарок ребята получили маленькую книжицу – текст Конституции. В нем включены и поправки 2020 года, и статьи о новых территориях России.

Ребята получили от Александра Ищенко символические подарки. Фото: пресс-служба ЗС РО

Спикер донского парламента отметил, что в Конституции России немного страниц, но на них в «концентрированном» виде изложены главные принципы, по которым живет наше государство и общество, права, свободы и ответственность каждого гражданина Российской Федерации.

- Очень важно, что юные ребята, которые сегодня получили паспорта граждан Российской Федерации, будут знакомиться с текстом Конституции, измененном в 2020 году. Ведь именно поправки 2020 года, не меняя принципиальных основ построения государства, сделали важнейшие для каждого жителя нашей страны акценты. В Конституции появилось упоминание о том, что семья, пожилые граждане, дети – это главный предмет заботы и государства, и общества, как и защита традиционных семейных ценностей, понимания исторической преемственности предыдущих поколений нашей страны. Это важнейшие вещи, которые сегодня имеют конституционное закрепление. При этом важно, чтобы в сознании каждого человека эти принципиальные понятия играли главенствующую роль, - сказал Александр Ищенко.

Вручение первых паспортов прошло в торжественной обстановке. Фото: пресс-служба ЗС РО

Кроме того, отметил спикер парламента, Конституция определяет вектор развития страны.

- А значит, и будущей жизни этих юношей и девушек. Пусть их будущее выйдет счастливым, в котором их права, их мечты, их стремления получат защиту и поддержку от нашего государства, - позже прокомментировал мероприятие в своем официальном телеграм-канале спикер Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

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