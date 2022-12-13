Медики рассказали о состоянии женщины, пострадавшей при взрыве газа в жилом доме в Элисте

Женщину доставили в больницу имени Жемчуева. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Элисте при взрыве газа в многоквартирном доме пострадал один человек. После происшествия утром 13 декабря 48-летнюю женщину доставили в районную больницу им. П. П Жемчуева, сообщили в управлении МЧС по Республике Калмыкия.

Как рассказал главный врач медучреждения Александр Калаев, пострадавшая поступила в реанимацию.

— Сейчас состояние пациентки оценивается как тяжелое, стабильное. Вся необходимая терапия проводится в полном объеме, — прокомментировал главврач больницы.

Напомним, инцидент произошел в жилом комплексе Сити-Чесс. В доме, в квартире на втором этаже, взорвалась газово-воздушная смесь. На место прибыли все экстренные службы — десять жильцов эвакуировали.

По факту происшествия проверку организовали Следственный отдел по Элисте СУ СКР по Республике Калмыкия и прокуратура города. Правоохранители осмотрели наружную и прилегающую к дому территорию, проводятся проверочные мероприятия.

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