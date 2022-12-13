Елочные игрушки из бутылок довели до нервного срыва участников донского конкурса на лучшую поделку

Необычными игрушками украсили елку в Каменске. Фото: предоставлено ДК

В Ростовской области, в городе Каменске-Шахтинском, проходит творческое состязание «Игрушка на елку – 2023». Его организатор – местный Дом культуры. Там предложили детворе создать поделки, которые украсят главную городскую елку.

БЛАГАЯ ЦЕЛЬ

Как рассказали в ДК, цель была простая – побудить у детей и родителей желание заняться совместным творчеством. Участниками стали дети от семи до 14 лет. Ребята, многие из которых из многодетных семей, мастерили фонарики, шарики и другие украшения из подручных материалов.

В ход даже пошли и пятилитровые пластиковые бутылки для воды, внутрь которых детвора поместили елочные ветки, ленты, мишуру и другие яркие детали.

Как и следовало из условий конкурса, работы повесили на главную городскую новогоднюю красавицу.

Вот такую красоту создали участники детского конкурса. Фото: предоставлено ДК

РАССМОТРЕЛИ СКРЫТЫЙ САРКАЗМ

Вот только не все в городе оценили такой хендмейд. В частности, некоторые жители решили, что в украшениях, для создания которых использовались бутылки, есть скрытый сарказм.

Дело в том, что в городе давно существует проблема с водоснабжением.

- Вода из крана вечно идет то с запахом тины, то желтая, то черная, - рассказывает жительница Каменска-Шахтинска Евгения. - А этой осенью и вовсе из-за ее плохого качества администрация дважды вводила режим ЧС. Людям настоятельно рекомендовали использовать воду из-под кранов исключительно в технических целях, к примеру, при мытье полов.

Тогда же озвучили: плохое качество воды связано с содержанием в ней органических веществ бромдихлорметана и дибромхлорметана. На время к домам был организован даже подвоз воды.

Нашлись те, кто раскритиковал игрушки. Фото: предоставлено ДК

СКАНДАЛ В СОЦСЕТЯХ

Поэтому для многих горожан бутылки на елке стали как красная тряпка для быка. Люди выкладывали фото подделок в соцсети и злословили.

Тем временем в местном доме культуры сказали, что недоумевают, почему горожане так отреагировали.

Более того, по словам представителя ДК, некоторые родители и дети, которые участвовали в конкурсе, так расстроились, что дело дошло почти до нервного срыва.

- А ведь благодаря тому, что все игрушки сделаны вручную и в единственном экземпляре, городская елка получилась неповторимой, со своим особенным характером, - добавили в доме культуры.

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