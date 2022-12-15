Карманный полиграф, куклы и футбол для взрослых: о самых странных покупках ростовчан рассказала сотрудница онлайн-склада

Даже зимние волшебники не всегда знают, что за подарок может оказаться в мешке. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Каких-то два года назад всемирная пандемия заставила народ перейти из мира реального в виртуальный. Все мы дружно научились работать из дома, решать вопросы в чатиках и даже проводить пиксельные вечеринки по видеосвязи. Да и куда без главного короля дистанционки? Да-да, речь про онлайн-шопинг.

Причем, если маски и социальная дистанция на какое-то время ушли на второй план, то вот желание получать под дверь любимые товары, только закрепилось в сердцах ростовчан. Одни набирают продуктовую корзину, другие затариваются гаджетами и fashion обновками, ну, а третьи, любят заказы с перчинкой.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» пообщались с сотрудницей одного из известных маркетплейсов и узнали, какие товары чаще всего заказывают жители донской столицы, что скрывается в тайных боксах, а также почему некоторые предпочитают выбирать странные, а, порой, абсурдные позиции.

ГАЛЮСЯ-КИБОРГ

- На склад маркетплейса устроилась около полугода назад, заведую здесь упаковкой всех посылок по Ростовской области и Краснодарскому краю, - признается ростовчанка Елена. – Условия на самом деле очень даже: удобное расписание, приличная зарплата и даже корпоративный транспорт. Как настоящая барыня езжу на казенном автобусе по графику: две смены в день, две - в ночь.

Трудобудни длятся по 11 часов. За это время успеваю обработать больше двух тысяч заказов. Но есть товарищи, которые за такой же период способны перелопатить и больше. Пальму первенства стабильно держит баба Галя. Эта удивительная женщина работает словно чеканный станок. Какая бы ни была обстановка, пакует стабильные четыре тысячи. Между собой мы прозвали ее Галюся-киборг.

Часто встречаются посылки с сюрпризами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что дело не шибко пыльное, уровень безопасности на производстве, прямо как на объекте строгого режима. На входе - специальные ячейки, куда нужно сложить все личные вещи, телефоны, украшения и даже мелкую наличку. На связь выходим только во время небольших перерывов. Всегда переживаю: случись, что дома, родные даже не смогут дозвониться. Но сделать ничего нельзя: сдаю вещички и вперед - заказы ждут!

БАНКНОТОМЕТ И СУМКА С ПИВНЫМ ЖИВОТОМ

- Самые интересные заказы находятся именно в закрытых боксах. Чаще всего это темные запломбированные тары, в которых прячется дорогая техника или посылки «18+». И пусть внешне разглядеть ничего нельзя, зато по штрих-коду компьютер ловко выдает все «тайны». К примеру, в первую неделю работы на этом месте удостоилась чести фасовать коробочку с резиновой Зиной. Таких, как теперь знаю, пакуем по две-три в месяц стабильно. А еще из перчинок в топе - разные кожаные маски и даже латексные костюмы, причем как для женщин, так и для мужчин.

А месяца три назад один товарищ заказал банкнотомет. Обычно такие используют в реперских клипах: мол, я такой крутой и могу пускать не только пыль в глаза, но и фальшивые пятитысячные. Но эта забавная мелочь для любителей понтов меркнет по сравнению с футболом для писсуара. Видимо, покупатель мечтает устраивать состязания даже в самых уединенных местах.

Также в персональном топе странных покупок лидирует поясная сумка с изображением пивного волосатого пузика. Увидев это чудо дизайнерской мысли, будто бы перенеслась на один из пляжей Анапы. Что тут скажешь, долой кубики Аполлона, настоящие мужики выбирают бодипозитив.

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА И ЧУПА-ЧУПС

- А вот примерно три дня назад довелось паковать портативный детектор лжи, - смеется Елена. – Ради интереса решила даже посмотреть в Интернете, что это за вещица такая. Оказалось, ничего общего с настоящим полиграфом нет, но вручить второй половинке под елочку забавы ради - самое то. А вчера наткнулась на лот для дамы из Краснодара, в посылке находился левитирующий цветочный горшок. Благодаря хитрой системе из магнитов, складывается ощущение, что он и впрямь парит. Думаю, фанатам флоры зайдет.

Ростовчане стали чаще заказывать через маркетплейсы туалетную бумагу и сухарики, чтобы самим не ходить по магазинам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ну и какой онлайн-шопинг без самых популярных позиций - в нашем случае это книги, минеральная вода и туалетная бумага. Причем есть люди, которые заказывают по одной упаковке из 8 рулонов. Такую же явно в соседнем ларьке не найти? А тут с доставкой под дверь! И пусть три дня ждать придется, зато с ароматом сирени и трехслойная. Товарищам лень в магазин сходить, а я каждый раз голову ломаю, как бы ее запаковать, чтобы при транспортировке не помялась.

Хуже только личности, заказывающие поштучные мелочи: одинокую пачку чипсов, шоколадный батончик или чупа-чупс. При этом за сладкий подарок, ценой рублей в 20, нужно будет оплатить доставку в четыре раза дороже. Ощущение, что некоторые виртуальные покупки делаются по принципу: назло кондуктору куплю билет, пойду пешком. По мне, так удаленка очень сильно обленила ростовчан - люди готовы ждать мелочи по несколько дней, только бы не выходить из дома. А для работников склада – это самое большое наказание. Лучше уж упаковать резиновых Зин, чем грустную пачку сухариков.

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