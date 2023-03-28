Тотальный диктант 2023 в Ростове-на-Дону: как зарегистрироваться, когда и где пройдет

В Ростове "Тотальный диктант" можно будет написать на 12 площадках, регистрация откроется 29 марта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тотальный диктант 2023 в Ростове-на-Дону приглашает всех желающих проверить свою грамотность. Ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта пройдет в двадцатый раз, сообщается на сайте проекта. В последние годы в этом диктанте участвуют жители не только России, но и других стран. Рассказываем, как зарегистрироваться на диктант и написать его офлайн в Ростове.

КОГДА ПРОЙДЕТ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 2023 В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Тотальный диктант 2023 года пройдет 8 апреля. В этот раз текст диктанта подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко.

Проверить свою грамотность и участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста. Из года в год в Ростове на добровольное испытание приходят и школьники, и студенты, и работающие люди, и пенсионеры, а часто целые семьи.

ГДЕ ПРОЙДЕТ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» 2023 В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Уже 13-й год площадками для проведения «Тотального диктанта» становятся библиотеки Ростова. 8 апреля в 14.00 акция стартует в стенах 12-ти библиотек. Список передает администрация города.

Первомайский район:

- Библиотечно-информационный центр имени М.В. Ломоносова (проспект Сельмаш, 7а);

- БИЦ им. Н.Г. Чернышевского (ул. Вятская, 41).

Пролетарский район:

- БИЦ имени И.С. Тургенева (проспект 40 лет Победы, 308/3);

- Модельная детская библиотека имени А.С. Пушкина (площадь Свободы, 4).

Советский район:

- БИЦ имени А.И. Герцена (улица 2 Краснодарская, 149);

- ЦГДБ имени В.И. Ленина (проспект Коммунистический,14).

Железнодорожный район:

- БИЦ имени академика Д.С. Лихачева (улица Профсоюзная, 45);

- КБИЦ им. М.А. Шолохова (улица Кулагина,19).

Ворошиловский район:

- ДБИЦ имени академика С.П. Королева (ул. Королёва ,10/2);

- БИЦ имени Ю.А. Гагарина (улица Королева ,3).

Ленинский район:

- Модельная библиотека им. Н.К. Крупской (переуллок Комиссаровский 9/95).

Октябрьский район:

- Библиотека им. Н.М. Карамзина (улица Греческого города Волос, 35).

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 2023 В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Зарегистрироваться на испытание грамотности можно на региональной странице Тотального диктанта» в библиотеках. Запись откроется 29 марта — за десять дней до акции.

Количество мест в библиотеках ограничено. Если попасть на офлайн-площадку не получится, то диктант можно будет написать в формате #пишемдома.

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