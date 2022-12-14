В Ростове сотрудница компании сотовой связи торговала данными клиентов

В Ростове суд оштрафовал экс-сотрудницу компании оператора сотовой связи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Ростова-на-Дону, устроившись в компанию сотовой связи, нашла способ дополнительно заработать. Материальное положение женщина решила поправить, продавая данные клиентов организации.

ПОСТРАДАЛИ ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК

Специалист call-центра имела доступ к базе данных абонентов, чем сразу же и воспользовалась Не проработав в компании и месяца, женщина начала торговать данным о том, с кем и когда клиенты разговаривали по телефону.

Сотрудник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что ростовчанка продала данные о десяти абонентах.

В распечатках, которые злоумышленница предоставила третьим лицам, было указано время и номера всех входящих и исходящих вызовов.

КЛИЕНТАМИ СТАНОВИЛИСЬ РЕВНИВЦЫ И БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ

Собеседник пояснил, что информацию покупали либо партнеры по бизнесу, либо ревнивые мужья и жены.

Цена за данные переговоров одного абонента составляла несколько тысяч рублей.

- Ростовчанку приняли на работу в феврале этого года. В апреле, после того, как ее противоправная деятельность была раскрыта, сотрудницу уволили, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

Но на этом история не закончилась. На женщину завели дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

- Постановлением Ленинского районного суда Ростова дело в отношении обвиняемой прекращено. Ей назначен судебный штраф в размере тридцать тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

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