Ледяные и снежные горки 2022-2023 в Ростове-на-Дону: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках с детьми

В снежную погоду можно отряхнуть пыль с тюбингов и санок. Ну или взять в аренду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самые большие ледяные и снежные горки 2022-2023 в Ростове-на-Дону. Мы подскажем вам, где в донской столице можно покататься на тюбингах, ватрушках с детьми.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Переулок Ботанический спуск, 7

Для безопасного катания на санках и тюбингах рельеф ботанического сада отлично подходит — здесь много небольших горок. Также с 19 по 29 декабря всех желающих приглашают на экскурсию по тропической и субтропической оранжереям и на мастер-класс по созданию деревянной игрушки, новогоднего букета или флористической

Работает ботанический сад с 7.00 до 17.00, вход стоит 150 рублей. Экскурсии оплачиваются дополнительно.

ЩЕПКИНСКИЙ ЛЕС

Поселок Верхнетемерницкий, улица Обсерваторная

Горки пологие и повыше найдут здесь любители покататься на тюбингах, ватрушках и санках. Если будет снежно, местные туристские клубы устроят забеги. Кстати, здесь можно найти оборудование в аренду. Здесь же можно сделать эффектные снимки: затопленного скального карьера, сосновой аллеи и искусственных прудов.

Вход - бесплатный. Прошлой зимой участие в забеге стоило от 300 до 500 рублей.

КУМЖЕНСКАЯ РОЩА

Западный микрорайон, на пересечении улиц Нозадзе с Малиновского и Всесоюзной.

Горок здесь нет, но для семейных прогулок Кумженская роща излюбленное место у ростовчан. Если будет снежно, можно будет даже покатать детей на санках или походить на лыжах. Роща славится своими красивыми видами на реки Мертвый Донец и Дон, мемориальным комплексом в память о павших солдатах.

ПАРК «ДРУЖБА»

Северный микрорайон, улица Капустина, 1/1А.

Главное место зимних прогулок для жителей Северного жилого массива. Ростовчане взрослые и маленькие могут поиграть в снежки и покататься на санках с горки, полюбоваться видами Северного водохранилища. Надеемся только на снег.

ПАРК АВИАТОРОВ

Первомайский район; проспект Шолохова, 246А.

Здесь кататься понравится подросткам и взрослым — крутые горки, красивый вид на реку. Можно в прогулку включить и просвещение - с детьми посетить два мемориала, установленным в честь участников Великой Отечественной,войны.

Напомним, синоптики Ростовского гидрометцентра прогнозируют в регионе во второй декаде декабря осадки и плюсовые значения температуры днем и заморозки ночью. В третьей декаде также ожидаются осадки. Ночью морозы могут достигать -4 — -9 градусов, при прояснениях — до -18. Днем — от -1 до -9.

Ранее «КП — Ростов-на-Дону» писала, где в Ростове подробную афишу мероприятий новогодних мест 2022-2023 в Ростове-на-Дону. Выбирайте, куда сходить и что посмотреть в праздничные дни.

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