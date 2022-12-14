В Ростовской области двух мужчин осудили за попытку организовать убийство знакомого

Мужчин задержали после передачи части средств и оружия. Фото: Евгения ГУСЕВА

Каменский районный суд вынес приговор двум жителям Ростовской области за попытку организовать заказное убийство. 29-летний и 27-летний мужчины нашли «киллера» для общего знакомого и собирались снабдить его оружием, сообщили в донском управлении следственного комитета.

По версии следствия, в 2021 году у обвиняемых возникли с мужчиной финансовые разногласия. Они решили «заказать» его убийство и пришли с таким предложением к знакомому. Предполагаемому исполнителю двое предложили 300 тысяч рублей. Однако тот после этого обратился с заявлением в региональное управление ФСБ.

Чтобы разоблачить преступников, правоохранители решили инсценировать убийство. Они проследили за тем, как подозреваемые передали «киллеру» часть денег, обрез карабина и патроны к нему. После этого мужчин задержали.

В отношении задержанных было возбужден дело по статьям «Организация приготовления к убийству по найму» и «Незаконный оборот оружия».

Подсудимых признали виновными — оба получили реальные сроки в колониях строгого режима.

— 29-летнему мужчине назначено наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима. 27-летнему — 8 лет лишения свободы, — прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

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