«Память под лестницей»: мемориальную доску об освобождении Ростова выбросили как ненужный хлам

Памятная табличка оказалась на улице. Фото: предоставлено Маргаритой КАРПОВОЙ.

В редакцию «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» поступило обращение от жительницы донской столицы Маргариты Карповой, которая заметила под лестницей дома выброшенную мемориальную доску.

Надпись на ней гласила, что некогда табличка размещалась на здании, где в феврале 1943 года вывешивались Красные знамена советской армии в честь освобождения города от фашистов.

ПАМЯТЬ ВАЛЯЕТСЯ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ НА УЛИЦЕ

Как оказалось, мемориальная доска была обнаружена во дворе дома на улице 21-я Линия — на растерзание снегам и дождям.

- 14.II.1943 года на этом здании было водружено Красное знамя освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, - написано на доске.

Обнаружившая ценную находку ростовчанка возмутилась такой ситуации.

- Все знают, что Ростов был освобожден 14 февраля 1943 года, - отмечает Маргарита Карпова. - Но мало кто в курсе, что знамя Победы в этот день было водружено на одном из особняков по улице Мясникова. Раньше здесь была повествующая об этом мемориальная табличка, но несколько лет назад дом отремонтировали и табличку сняли. И теперь вот такая вот память под лестницей.

Мемориальную доску с дома на Большой Садовой нашли под лестницей в Нахичевани. Фото: предоставлено Маргаритой КАРПОВОЙ.

ТАБЛИЧКА С ДОМА С КРАСНЫМИ ФЛАГАМИ

Корреспондент издания обратилась за комментарием к руководителю ростовского поискового отряда «Миус-Фронт» Андрею Кудрякову, который постоянно работает с мемориальными объектами времен Великой Отечественной войны.

- Она (табличка — прим. ред. "КП — Ростов-на-Дону") скорее всего была на здании на углу улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловского, - рассказал Андрей Кудряков. - Известен тот факт, что на этом здании было установлено Красное знамя - символ освобождения нашего города. Но также возможно, что эта табличка висела на улице Мясникова, 14. Возможно, если доску нашли в тех краях, то она действительно оттуда. Очень печально, что память так исчезает. Но замечательно, что ростовчане обращают на это внимание.

Андрей Кудряков собирается передать обнаруженную реликвию в «Миус-Фронт» в Общество охраны памятников, где ей обязательно найдут достойное место.

Красные флаги на здании на углу Ворошиловского и Садовой висят до сих пор, а табличке - нет. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Напомним, в мае нынешнего года Фонд ростовского мемориального комплекса жертвам фашизма «Змиевская балка» пополнился новыми экспонатами. Участники поискового отряда ФССП «Наша Победа» передали в музей немецкие каски, пулеметы, кители и другие артефакты времен Великой Отечественной войны, которые были найдены на территории донского региона в ходе «Вахт памяти».

АЛЛО!

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