«Мама, учитель сделал больно»: ростовские эксперты рассказали, как распознать насилие над ребенком в школе

В школе не верят, что учитель мог поднять руку на ребенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В редакцию «КП-Ростов-на-Дону» обратилась многодетная мама. Она пожаловалась, что на ее младшую дочку-первоклашку учитель поднимает руку, но руководство бездействует. Педагоги говорят, что маленький ребенок мог придумать все эти истории.

Выяснили у юриста и психологов, что делать, если ребенок жалуется на побои в школе, а педсостав не обращает на это внимания.

«РЕБЕНОК БУДЕТ ТЕРПЕТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО»

- Мне кажется, учительница срывает на моем ребенке все свое недовольство жизнью, - с порога делится расстроенная Алина (все имена героев изменены — прим.ред.). - Вика моя очень добрая девочка. Она не позволяет себе реветь, а будет терпеть до последнего.

По словам мамы, тревожные звоночки стали появляться еще осенью.

- Дочка сказала: «Мама, Ирина Петровна сделала мне больно. Когда я побежала за мячиком, она схватила меня сильно за плечо, чтобы остановить».

Услышав такое, женщина напряглась, но подумала, что все произошло случайно, и просто успокоила ребенка. Но потом Вика пожаловалась еще раз.

Мы привыкли говорить о школьном буллинге среди ровесников. А если речь о педагоге? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Призналась, что во время тихого часа (ребенок учится в частной школе, где есть и продленка и тихий час, — прим.ред.) она смотрела как учительница ругает ребят, которые балуются и мешают спать другим, - рассказывает мама. - Дочка говорит, что вроде бы как голову кулачком подперла и наблюдала. А учитель подошла к ней и, не предупреждая, повернула дочке голову в другую сторону.

Мама, по образованию медик, была шокирована такими действиями взрослого человека.

- Одно неверное движение, и можно было ненароком травму нанести. Это же не взрослый человек, а хрупкий семилетний ребенок! - возмущена женщина.

«ОТОБЬЮТ ВСЕ ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ»

Алина воспитала двух детей, но с такими случаями еще не встречалась. После таких вестей женщина пошла разбираться в школу.

- Все пошли в отказ. Директор говорит, что быть такого не может. Учитель ответила, что дочка неправильно все поняла, - рассказывает в расстроенных чувствах мама. - Мол, в первый раз за мячиком бежал уже другой ребенок, и она Вику придержала, чтобы не столкнулись. А случай, когда поворачивала ребенку голову, вообще отрицает.

Но оставлять дело без ответа женщина не собирается.

- Раз у них в школе круговая порука, пойду в инстанции выше, - заявляет Алина. - Я это так не оставлю. Все желание учиться отобьют так.

Юрист рекомендует родителям купить для детей минирегистраторы, чтобы не допустить унижений. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«В ИГРЕ РЕБЕНОК РАССКАЖЕТ ПРАВДУ»

Татьяна Ткачева и Виктория Аксютина, детские психологи

- В таком вопросе школа может сказать, что ребенок все выдумал. В дошкольном возрасте и в начальной школе у детей очень развита фантазия, - говорит Татьяна Алексеевна. - Но ребенок не будет сочинять, чтобы специально оболгать учителя.

- Как понять самому, правду говорит ребенок или сочиняет? Через игру он воссоздает то, что видел на самом деле. Попросить сына или дочку сделать рисунок «Я дома и я в школе» и прокомментировать, что там происходит. А можно в разговоре проиграть ситуацию. Предложить: «А давай мы поиграем в школу!» Взрослый должен подвести к ситуации, например, когда ребенок отвечал у доски. И в процессе игры родитель сможет понять, была ли в действиях педагога агрессия или ребенку показалось.

Если вопрос остается спорным, лучше доверить вопрос психологу.

- Вопрос этот нужно решать взрослым. Во-первых, родителям стоит объяснить учителю, что ребенок особо чувствителен к прикосновениям или крику и воспринимает их слишком остро. Педагог как профессионал это учтет и найдет подход к школьнику, - говорит Виктория Викторовна.

- Если же учитель включился в конфликт, стал подчеркнуто холоден к ребенку, придирается, то это будет непрофессиональное поведение. Стоит перейти в другой класс, к другому педагогу.

«РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО ФИКСИРОВАТЬ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС»

Ваган Бегларян, юрист

- Если у ребенка остались синяки, то для начала нужно засвидетельствовать в медицинской организации следы насилия, следом подать жалобу в отдел образования и заявление в полицию, - говорит эксперт.

- Можно также купить ребенку мобильный минирегистратор и прикрепить на воротник школьной формы, чтобы фиксировать все происходящее. Закон не запрещает использование такого рода устройств, если они не включены в список специальных технических средств скрытого сбора информации. Ребенок и его родители в праве пользоваться таким регистратором для защиты и безопасности, фиксировать учебный процесс любым удобным способом. Если жалобы ребенка имеют под собой основания, это позволит собрать материал на уголовное дело или на гражданский иск о защите чести и достоинства.

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