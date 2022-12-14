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Общество14 декабря 2022 12:55

«Мама, учитель сделал больно»: ростовские эксперты рассказали, как распознать насилие над ребенком в школе

Что делать и куда обращаться, если педагог поднял руку на школьника
Татьяна ТИХОНОВА
В школе не верят, что учитель мог поднять руку на ребенка.

В школе не верят, что учитель мог поднять руку на ребенка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В редакцию «КП-Ростов-на-Дону» обратилась многодетная мама. Она пожаловалась, что на ее младшую дочку-первоклашку учитель поднимает руку, но руководство бездействует. Педагоги говорят, что маленький ребенок мог придумать все эти истории.

Выяснили у юриста и психологов, что делать, если ребенок жалуется на побои в школе, а педсостав не обращает на это внимания.

«РЕБЕНОК БУДЕТ ТЕРПЕТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО»

- Мне кажется, учительница срывает на моем ребенке все свое недовольство жизнью, - с порога делится расстроенная Алина (все имена героев изменены — прим.ред.). - Вика моя очень добрая девочка. Она не позволяет себе реветь, а будет терпеть до последнего.

По словам мамы, тревожные звоночки стали появляться еще осенью.

- Дочка сказала: «Мама, Ирина Петровна сделала мне больно. Когда я побежала за мячиком, она схватила меня сильно за плечо, чтобы остановить».

Услышав такое, женщина напряглась, но подумала, что все произошло случайно, и просто успокоила ребенка. Но потом Вика пожаловалась еще раз.

Мы привыкли говорить о школьном буллинге среди ровесников. А если речь о педагоге?

Мы привыкли говорить о школьном буллинге среди ровесников. А если речь о педагоге?

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Призналась, что во время тихого часа (ребенок учится в частной школе, где есть и продленка и тихий час, — прим.ред.) она смотрела как учительница ругает ребят, которые балуются и мешают спать другим, - рассказывает мама. - Дочка говорит, что вроде бы как голову кулачком подперла и наблюдала. А учитель подошла к ней и, не предупреждая, повернула дочке голову в другую сторону.

Мама, по образованию медик, была шокирована такими действиями взрослого человека.

- Одно неверное движение, и можно было ненароком травму нанести. Это же не взрослый человек, а хрупкий семилетний ребенок! - возмущена женщина.

«ОТОБЬЮТ ВСЕ ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ»

Алина воспитала двух детей, но с такими случаями еще не встречалась. После таких вестей женщина пошла разбираться в школу.

- Все пошли в отказ. Директор говорит, что быть такого не может. Учитель ответила, что дочка неправильно все поняла, - рассказывает в расстроенных чувствах мама. - Мол, в первый раз за мячиком бежал уже другой ребенок, и она Вику придержала, чтобы не столкнулись. А случай, когда поворачивала ребенку голову, вообще отрицает.

Но оставлять дело без ответа женщина не собирается.

- Раз у них в школе круговая порука, пойду в инстанции выше, - заявляет Алина. - Я это так не оставлю. Все желание учиться отобьют так.

Юрист рекомендует родителям купить для детей минирегистраторы, чтобы не допустить унижений.

Юрист рекомендует родителям купить для детей минирегистраторы, чтобы не допустить унижений.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«В ИГРЕ РЕБЕНОК РАССКАЖЕТ ПРАВДУ»

Татьяна Ткачева и Виктория Аксютина, детские психологи

- В таком вопросе школа может сказать, что ребенок все выдумал. В дошкольном возрасте и в начальной школе у детей очень развита фантазия, - говорит Татьяна Алексеевна. - Но ребенок не будет сочинять, чтобы специально оболгать учителя.

- Как понять самому, правду говорит ребенок или сочиняет? Через игру он воссоздает то, что видел на самом деле. Попросить сына или дочку сделать рисунок «Я дома и я в школе» и прокомментировать, что там происходит. А можно в разговоре проиграть ситуацию. Предложить: «А давай мы поиграем в школу!» Взрослый должен подвести к ситуации, например, когда ребенок отвечал у доски. И в процессе игры родитель сможет понять, была ли в действиях педагога агрессия или ребенку показалось.

Если вопрос остается спорным, лучше доверить вопрос психологу.

- Вопрос этот нужно решать взрослым. Во-первых, родителям стоит объяснить учителю, что ребенок особо чувствителен к прикосновениям или крику и воспринимает их слишком остро. Педагог как профессионал это учтет и найдет подход к школьнику, - говорит Виктория Викторовна.

- Если же учитель включился в конфликт, стал подчеркнуто холоден к ребенку, придирается, то это будет непрофессиональное поведение. Стоит перейти в другой класс, к другому педагогу.

«РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО ФИКСИРОВАТЬ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС»

Ваган Бегларян, юрист

- Если у ребенка остались синяки, то для начала нужно засвидетельствовать в медицинской организации следы насилия, следом подать жалобу в отдел образования и заявление в полицию, - говорит эксперт.

- Можно также купить ребенку мобильный минирегистратор и прикрепить на воротник школьной формы, чтобы фиксировать все происходящее. Закон не запрещает использование такого рода устройств, если они не включены в список специальных технических средств скрытого сбора информации. Ребенок и его родители в праве пользоваться таким регистратором для защиты и безопасности, фиксировать учебный процесс любым удобным способом. Если жалобы ребенка имеют под собой основания, это позволит собрать материал на уголовное дело или на гражданский иск о защите чести и достоинства.

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