Из Ростовской области 15 призывников отправились в Президентский полк комендатуры Московского Кремля

Юношей провожали с отправного пункта в Батайске. Фото: правительство Ростовской области

Из Ростовской области 15 призывников отправились служить в Президентский полк комендатуры Московского Кремля. Об этом рассказал заместитель главы региона Вадим Артемов.

В президентский полк отправились юноши из Ростова, Батайска, Азова, Таганрога, Шахт, Аксайского, Зерноградского, Красносулинского, Константиновского, Октябрьского и Усть-Донецкого районов.

Ростовская область направляет юношей на службу в Президентский полк с 2005 года. Со всей Ростовской области могут отправить только 30 человек в год. Так, 15 отправляют в ходе весеннего призыва и еще 15 в осенний призыв.

- Ребята прошли тщательный отбор на конкурсной основе, успешно преодолев профессиональное и психологическое тестирование, а также углубленное медицинское обследование. Особое внимание при отборе уделялось физическим данным призывников и морально-психологическому облику, - поделился Вадим Артемов.

В среду, 14 декабря, на службу отправили еще 15 человек, которые доказали, что являются достойными кандидатами на такую ответственную службу. Юношей провожали родные и близкие со сборного пункта в Батайске.

Напомним, что осенний призыв в этом году начался 1 ноября. Около четырех тысяч солдат пополнят ВС РФ. Сейчас к местам несения службы направили больше 80% юношей, каждый из которых дважды прошел тестирование на коронавирус: по месту проживания и на областном сборном пункте перед отправкой к месту службы.

Третий тест, а также двухнедельный карантин, бойцы пройдут уже по прибытии в войска. Отметки, что время пребывания на карантине входит в срок службы по призыву.