Чем опасен обнаруженный в Ростовской области птичий грипп, рассказали в региональном Роспотребнадзоре

Источником распространения инфекции являются больные и переболевшие птицы. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Ростовской области, рядом с селом Новый Егорлык Сальского района, в середине декабря была обнаружена РНК вируса гриппа птиц А, подтипа Н5 — птичьего гриппа. Как оказалось, это далеко не первый случай обнаружения этого заболевания в донском регионе.

В донском управлении ветеринарии корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказали, как происходит заболевание птиц опасным вирусом, откуда он берется. А вот в региональном управлении Роспортребнадзора объяснили, чем опасен птичий грипп для человека.

МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ НОВЫЙ ВАРИАНТ ВИРУСА

В управлении ветеринарии Ростовской области рассказали, что в последнее время в Ростовской области было зафиксировано четыре случая гриппа птиц, в том числе в Сальском и Целинском районах.

Известно, что в Сальском районе птичий грипп был обнаружен в месте утилизации птицы — там был найден инфицированный материал. Поэтому сразу же особое внимание было уделено проведению прививок для сотрудников, которые там работают. Все лица, связанные с птицей, особенно ветеринары, сотрудники зоопарков, торговцы птичьим мясом, должны быть привиты. Обязательно организуются медосмотры тех людей, которые находятся в километровой зоне действующего заболевания.

По словам начальника отдела эпиднадзора Роспотребнадзора Светланы Ненадской, в целях защиты населения от заболевания медицинские работники проводят там «мероприятия по иммунизации», - делают прививки среди населения. Основная прививочная компания уже окончена. Она охватила 57% жителей Ростовской области. Сейчас проводятся «подчищающие» мероприятия - допрививаются проживающие в этих районах люди, которые ранее не сделали прививку.

- У человека возможно заражение птичьим гриппом только при контакте с инфицированной птицей, - пояснила Светлана Алексеевна. - Однако такая передача вируса от птицы человеку маловозможна. Но, если же человек все-таки заболеет птичьим гриппом, а также тем видом гриппа, который обычно легко передается человеческой популяции (например, свиным гриппом — прим. авт.), то в организме человечка может произойти мутация и возникнуть новый вариант гриппа. Именно поэтому людям рекомендуется проводить профилактику в сезон заболеваний.

ВИРУС ПРИЛЕТАЕТ С ПЕРЕЛЕТНЫМИ ПТИЦАМИ

В донском Управлении ветеринарии рассказали, что источником распространения инфекции обычно являются больные и переболевшие птицы. Также заражать остальных могут птицы, находящиеся в инкубационном периоде. Они выделяют вирус с истечениями из носовой и ротовой полостей, фекалиями и яйцом, при кашле и чихании.

По мнению начальника отдела эпиднадзора Роспотребнадзора Светланы Ненадской, заболевшая птица, вероятно, может прилететь в Ростовскую область из теплых стран во время миграции. Поэтому нужно постоянно отслеживать пути миграции пернатых и вовремя проводить проверки в местах их гнездования. Летом перелетные птицы проводят время около водоемов — именно там самая большая концентрация диких пернатых.

Как уточняют специалисты управления ветернарии, птичий грипп не лечится, - птица в очаге инфекции полностью подвергается уничтожению. На борьбу с птичьим гриппом врачи выходят, вооружившись вакциной. Основой профилактики возникновения гриппа птиц являются работа птицеводческих хозяйств в закрытом режиме и вакцинация домашней птицы. При заболевании пернатых не выпускают на выгул, а также проводят регулярные проверки их состояния.

Так, по данным управления ветеринарии Ростовской области, за 11 месяцев текущего года специалистами ветслужбы было вакцинировано 1 миллион 927 тысяч голов птицы.

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