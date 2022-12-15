Двое ростовчан разбили витрину магазина молотком и украли 12 телефонов

Налетчики предстали перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону, в Кировском районе города, двое злоумышленников совершили разбойное нападение на магазин, в котором продавались мобильные телефоны. Налетчики предстали перед судом и получили серьезные сроки.

ДЕРЗКИЙ РАЗБОЙ

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, весной прошлого года двое мужчин решили поправить материальное положение криминальным способом. Они заприметили небольшой торговый павильон на улице Пушкинской, в котором продавали гаджеты.

Злоумышленники наметили план и, не откладывая в долгий ящик, приступили к его воплощению.

Днем один из приятелей под выдуманным предлогом зашел в магазин и оценил обстановку. А уже через полтора часа он и его друг ворвались в торговый павильон в масках на лице и в перчатках. С собой они взяли молоток и перцовый баллончик.

В ХОД ПОШЛИ МОЛОТОК И ПЕРЦОВЫЙ БАЛЛОНЧИК

- Молотком один из злоумышленников разбил витрину с товаром, после чего начал складывать в рюкзак сотовые телефоны, - рассказал источник издания.

Напарник в это время следил за обстановкой в зале. Заметив, что менеджер хочет нажать на тревожную кнопку, налетчик прыснул ему в лицо из перцового баллончика.

После этого налетчики убежали. Оказалось, что их добычей стали десять новых телефонов и два б/у. Сумма ущерба составила один миллион 33 тысячи рублей.

Подозреваемых удалось оперативно задержать.

- В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Материалы уголовного дела были направлены в суд, который уже вынес свое решение, - прокомментировала старший помощник прокурора Кировского района Ростова Екатерина Козлова.

Так, одного злоумышленника приговорили к девяти годам в колонии строго режима, а второго — к восьми годам в колонии строгого режима.

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