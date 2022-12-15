Зарегистрировать авто можно и в новогодние праздники. Смотрите точный график! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работа МРЭО в новогодние праздники в Ростове-на-Дону 2022-2023 не прекратится, но будет вестись по особому графику. Точное расписание передает Госавтоинспекция Ростовской области. Графики работ регистрационно-экзаменационных пунктов также можно посмотреть на сайте Госавтоинспекции.

- 31 декабря 2022 - рабочий день

с 8:00 до 17:00 во всех регистрационно-экзаменационных пунктах (кроме РЭП Ростов-на-Дону, ул. 50 лет РСМ, 15 - выходной день).

- 01 января 2023 - выходной день

- 02 января 2023 - выходной день

- 03 и 04 января 2023 - рабочий день во всех РЭП с 9:00 до 17:00

- 05 января 2023 - рабочий день во всех РЭП с 9:00 до 14:00

- 06 января 2023 - выходной день

- 07 января 2023 - выходной день

- 08 и 09 января - рабочий день ТОЛЬКО в Ростове-на-Дону, по адресу ул. 50 лет РСМ, 15 с 8:00 до 18:00.

С 10 января 2023 МРЭО ГИБДД Главного управления МВД России по Ростовской области работает в обычном режиме.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают дончанам, желающим получить госуслуги по линии ГИБДД, заранее записываться на прием, не создавать очереди возле здания ГИБДД и получать услуги в назначенное время.

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