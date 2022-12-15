В почтовые отделения Ростовской области поступили новогодние марки с зайчиком и избушкой

Каждый из трех участников церемонии спецгашения расписался на новогодних конвертах с марками. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

На календаре 15 декабря и до Нового года осталось чуть более двух недель. Предпраздничные дни – время, когда народ покупает подарки, пишет письма и отправляет посылки тем, кто находится далеко. А как приятно, когда марка на конверте яркая, необычная.

«ПУСТЬ ГОД БУДЕТ СЧАСТЛИВЫМ И ПРЕКРАСНЫМ»

Торжественная церемония специального гашения сразу двух новогодних марок, выпуск которых приурочили к наступлению 2023 года, прошла в пресс-центре «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону». Свою руку к процессу гашения приложил даже Дедушка Мороз! Сказочный волшебник первым поставил оттиск штемпеля на праздничном конверте.

В обращение вышли сразу две почтовые новогодние марки. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

- Хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом! Пусть этот год будет счастливым и прекрасным, - пожелал всем Дед Мороз. - Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успеха!

Право поставить оттиск на новогодних марках было также предоставлено директору ростовского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Елене Соболевой и заместителю директора по почтовому бизнесу УФПС Ростовской области АО «Почта России» Максиму Валовому.

- Очень приятно, что наш надежный партнер, Почта России, выбрал нашу площадку для проведения такой торжественной церемонии, - подчеркнула Елена Соболева. - Новый год — это чудесный праздник! И я хочу, чтобы чудо пришло в каждый дом. А мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Ну, и Дедушка Мороз, конечно, будет нам в этом всячески помогать.

Торжественная церемония специального гашения сразу двух новогодних марок прошла в пресс-центре «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону». Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

Каждый из трех участников церемонии спецгашения расписался на новогодних конвертах с марками. Как отметили в Почте России, такая процедура проводится далеко не часто, а потому значительно повышает ценность почтовых марок, погашенных на церемонии.

- Новогодняя продукция Почты России всегда отличалась от обычной продукции тем, что оформлена по-особому празднично и красиво, - отметил Максим Валовой. - В этот день все наши адресанты имеют возможность отправить все свои теплые слова и поздравления, украсив письма и открытки специальной почтовой маркой и погасив ее специальным штемпелем.

ИГРУШКА-ИЗБУШКА И ЗАЯЦ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ

Уже сейчас в Ростовскую область поступило более 7,5 тысячи специальных новогодних марок, которые можно будет найти в любом почтовом отделении донского региона. В обращение вышли сразу две почтовые новогодние марки: на одной из них изображена елочная игрушка-избушка, на другой — символ наступающего года — заяц в зимнем лесу.

Авторами этих рисунков стали победительницы Всероссийского конкурса рисунка почтовой марки и поздравительной открытки к Новому году и Рождеству Светлана Черных и Полина Митрошкина.

Авторами этих рисунков стали победительницы Всероссийского конкурса рисунка почтовой марки и поздравительной открытки к Новому году и Рождеству. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

Дополнительно к новогодней почтовой продукции были изготовлены конверты и специальный штемпель одного дня с изображением новогодней символики «С Новым годом!». Все желающие смогут поставить его оттиск на свои письма и открытки только 15 декабря в Центральном почтовом отделении Ростова-на-Дону на проспекте Соколова, 63.

Как признался Дедушка Мороз, он уже успел получить от донских ребятишек много писем с пожеланиями и мечтами, но будет продолжать ждать новых посланий, чтобы успеть исполнить все загаданное.

Уже сейчас в Ростовскую область поступило более 7,5 тысячи специальных новогодних марок. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

Почтовый адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Но даже если подписать письмо просто Деду Морозу и опустить его в почтовый ящик, сотрудники Почты сами его направят главному зимнему волшебнику в резиденцию в Великий Устюг. Так, в прошлом году дети со всей страны написали Дедушке около 170 тысяч посланий. И все они перенаправлялись в Великий Устюг. Сколько писем будет в этом году, покажет время.