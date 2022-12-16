Денди, марш, карнавал и гуляния за полночь: как в 20 веке ростовчане отмечали Новый год

Новогодние гуляния проходили в городском парке культуры и отдыха имени Горького. Фото: предоставлено Оксаной МОРДОВИНОЙ.

Наступает волшебное время, когда в каждом доме Ростовской области будет раздаваться аромат мандаринов, смешивающийся с запахом только занесенной с мороза елки. А на столе - тазик оливье с вареной колбасой и конфеты в блестящих обертках в вазочке...

Интересно, а каким был Новый год в советское время? О том, как преображался Ростов-на-Дону в праздничные зимние дни, как ростовчане украшали город и чем занимались во время новогодних каникул, рассказали донские краеведы Георгий Багдыков и Оксана Мордовина.

САХАРНЫЕ ПРЯНИКИ В «КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ»

- Это непередаваемое ощущение счастья, когда рядом с тобой за одним столом собираются твои близкие, твои друзья... - вспоминает о своем советском детстве Оксана. - Когда все счастливы, радостны - все в ожидании Нового года! Когда читаешь газеты советских лет, то словно окунаешься в свою молодость и детство.

Тогда во время праздников в витринах городских магазинов появлялись новогодние атрибуты, а на прилавках − дефицитные товары. Краевед приводит примеры новогодних рекламных объявлений в местной прессе.

- «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы! Требуйте во всех магазинах «Гастроном», «Бакалея», в ресторанах и буфетах!», - гласит одна реклама в газете советских лет.

- «Посетив магазин «Красная Шапочка», вы сможете продегустировать наши пряники! - вторит другое объявление. - Глазированные, шоколадные, северные, розовые, комсомольские, волжские, сахарные!».

Главные ростовские новогодние "куранты" располагались на здании ростовского ЦУМа. Фото: предоставлено Оксаной МОРДОВИНОЙ.

По словам краеведа, еще в конце 50-х годов в донской столице можно было заказать праздничную еду на дом из кафе-кондитерской, ресторанов «Московский», «Ростов» и «Дон», а также из шашлычной «Кавказ». Сейчас в это сложно поверить, ведь тогда было сложно достать многие товары... А тут привозят из ресторана на дом готовые праздничные блюда. Однако такую форму услуг тогда называли ее «освобождением женщин от кухонного рабства».

- «По ценам общедоступных столовых! - уточняется в печатной прессе. - Суп харчо, бульоны, беф-строганов, бифштекс рубленый, ромштекс, отбивные бараньи, антрекоты, биточки в соусе, птица отварная…».

Читаешь все перечисления названий — и слюнки текут!

Советские объявления предлагали ростовчанам воспользоваться доставкой на дом. Фото: предоставлено Оксаной МОРДОВИНОЙ.

ЕЛКА ВО ДВОРЦЕ СПОРТА

В советское время, как и сейчас, были распространены предновогодние елочные базары. Один из них располагался на углу улицы Энгельса и Буденновского проспекта. Кроме хвойных красавиц здесь можно было найти новогодние украшения, елочные игрушки, хлопушки и бенгальские огни.

Обычно с конца декабря до 10 января детишек водили на так называемые «елки», праздничные утренники, которые устраивались во Дворце спорта и Домах культуры города.

- Посредине зала − большая, сияющая огнями елка, - приводят воспоминания очевидцев таких представлений краеведы. - Десятки ликующих и счастливых ребят, пестро одетых в маскарадные костюмы, танцуют. С громким звуком рвутся хлопушки, ленты серпантина пересекают зал. В клубе НКВД радостно и весело. Неожиданно гаснет электричество, и при свете ярких бенгальских огней в зал входит… живой Дед Мороз! Его встречают веселые детские возгласы. Он везет тележку с сюрпризами. Дети с увлечением читают стихи, поют, танцуют. А потом начинается беспроигрышная лотерея, в которой каждый выигрывает игрушку.

Улицу Большую Садовую украшали светящимися гирляндами. Фото: предоставлено Оксаной МОРДОВИНОЙ.

По словам исследователей донской старины, ребятишки на Новый год всегда получали подарочные наборы со сладостями. В пакете можно было найти такие конфеты как ириски, «Клубника со сливками», «Раковые шейки», «Снежок», «Клюквенная» и шоколадные монеты. А вот деликатесами считались «Мишка на Севере», «Красный мак», «Белочка», «Кара-Кум» и халва - на 5 карамелек обычно попадалась одна шоколадная.

ПРАЗДНИК НА КИНОЭКРАНЕ

Много вкусняшек можно было встретить в буфетах кинотеатров: советское ситро, пирожные, кексы и коржики.

- Ах, это ситро! - восклицает Мордовина. - Каким оно было вкусным! Особенно радостно было его пить вместе с друзьями в ожидании сеанса.

А на экранах детского кинотеатра крутили художественные фильмы «Партизанская искра», «Дружок», «Флаги на башнях», «Новые похождения Кота в сапогах», «Орленок», «На графских развалинах» и «Капитанскую дочку», в то время как во взрослых - «Спартак».

В новогодние же дни до начала сеанса обычно играл оркестр и были танцы.

Ростовская студия кинохроники в послевоенные годы обязательно выпускала специальный номер киножурнала, где были засняты новогодние празднования на производствах, встреча Нового года на Театральной площади и мероприятия во Дворце пионеров на Большой Садовой.

НОВЫЙ ГОД НА КОНЬКАХ

Довольно часто новогодние праздники отмечались в городских парках и на ледовых катках. Повсюду для детей работали ледяные горки, которые действовали с конца декабря и до 10-х чисел января. В городских парках устраивались лыжные походы.

- Сложно представить, что по территории нынешнего Студенческого парка при ДГТУ по снегу тянулись вереницы лыжников, - задумчиво вздыхает краевед.

Во время новогодних каникул детвора каталась на снежных горках и ледяных катках. Фото: предоставлено Оксаной МОРДОВИНОЙ.

По словам исследователя, в СССР на замерзшем Дону проходили конькобежные соревнования. Тогда Прибрежные рощи наполнялись веселыми голосами отдыхающих, появлялись красочные новогодние плакаты среди заснеженных деревьев. В домиках на базах отдыха всех ждали традиционный самовар, песни и шутки.

На стадионе спортивного общества «Буревестник» (сейчас — стадион «Труд» - прим. авт.) в 50-е годы заливался большой ледовый каток, вмещающий до 1 000 человек. В центре устанавливалась новогодняя елка, вокруг обустраивались комнаты отдыха, прокатный пункт на 100 пар коньков и 30 пар лыж.

ДЕД МОРОЗ ГОСТИЛ В ЦИРКЕ

Особая праздничная атмосфера царила в новогодние праздники в Ростовском цирке, отмечают краеведы.

- Цирк − особое место, там в праздничные дни гостили Дед Мороз со Снегурочкой, а детвору развлекали веселые клоуны, фокусники, акробаты, дрессированные животные, - делится воспоминаниями Оксана Мордовина. - Отбоя от детворы не было! К примеру, в 1960 году за первые шесть дней на детских спектаклях в цирке побывали 18 тысяч маленьких ростовчан.

На Новый год в цирке гостили Дед Мороз со Снегурочкой. Фото: предоставлено Оксаной МОРДОВИНОЙ.

Помимо главных новогодних персонажей приходили в цирк зайчата, жонглеры на проволоке, Баба-яга, Бармалей и дрессированные обезьянки. А фокусник показывал такой трюк: он произносил «Елочка, расти!», и перед оркестром появлялась небольшая елочка, которая, постепенно расправляя ветви, поднималась все выше и достигала купола цирка.

ПАРК ГОРЬКОГО - В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Проходили новогодние гуляния и в городском парке культуры и отдыха имени Горького. Это действительно было излюбленным местом отдыха маленьких ростовчан. Аллеи парка украшались гирляндами и плакатами. В конце 30-х годов здесь даже устроили настоящий новогодний карнавал.

Из воспоминаний о тех празднованиях в парке:

- «Веселый молодой человек, приветливо улыбаясь, приглашает публику в сад имени Горького. Первыми направляются Пат и Паташон. Снуют костюмированные группы. Проходят джигиты и казаки, горянки, белорусы и туркмены. Здесь можно увидеть костюмы всех братских народов Советской страны. Аллеи сада разукрашены гирляндами разноцветных красивых фонариков и вымпелов. Важно прошел, позвякивая бубенчиками, Арлекин. Веселый Джинн знакомится с цыганкой Стешей, приглашая ее танцевать. Привлекает внимание человек из тучных колосьев. Грузно переваливаясь, ковыляет огромный Медведь.

Новогодние гуляния проходили в городском парке культуры и отдыха имени Горького. Фото: предоставлено Оксаной МОРДОВИНОЙ.

Особенно многолюдно на танцевальной площадке. Среди танцующих преобладают костюмы народов западных государств. Денди, матросы и коломбины чопорно идут в фокстроте. В 11 часов открывается карнавальное шествие. Ряженые и маски несут огромнейшего крокодила, музыканты играют марш из фильма «Три свинки», и живописная толпа с песнями и плясками движется по саду. Гулянье продолжилось далеко за полночь».

ГЛАВНАЯ ЕЛКА ГОРОДА

Праздничная елка устанавливалась и там, где мы ее привыкли видеть и сейчас, − у входа в парк на Большой Садовой. Тогда это место называлось площадью Ленина, до появления одноименной площади на перекрестке проспекта Октября.

Но в советские времена «самая главная елка города» красовалась всегда на Театральной площади. Поначалу она стояла перед зданием Управления СКЖД, а позже переехала в сквер перед фонтаном у театра драмы Горького.

- На Театральной площади стоит зеленая красавица, убранная игрушками, - говорится в воспоминании тех лет. - Это − новогодняя елка, причем одна из самых высоких в Ростове. Шумно и весело вокруг нее в эти первые дни нового года.

Главную новогоднюю елку устанавливали на Театральной площади. Фото: предоставлено Оксаной МОРДОВИНОЙ.

Именно на Театральную площадь ростовчане приходили отмечать Новый год 31 декабря. Несмотря на сюрпризы погоды. К слову, сюрпризы были довольно частыми. Так, однажды в последний вечер старого года на Театральной площади ростовчане пришли на площадь, не обращая внимания на погоду. Раскрыв над головами зонты, шутили и смеялись.

В новогодних конкурсах, проводившихся на Театральной площади, охотно принимали участие не только дети, но и взрослые. Без Деда Мороза и Снегурочки ни одно новогоднее гулянье обойтись не могло - они приезжали на площадь и зажигали красавицу-елку.

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