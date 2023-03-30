Глава администрации Алексей Логвиненко: «В День древонасаждения заложим несколько новых аллей в городе»

Если в 2022 году в Ростове заложили Аллею отцов, то этой весной появятся Аллеи врачей, учителей и наставников. Фото: пресс-служба администрации города.

Донская столица готовится к весеннему Дню Древонасаждения. Именно этот праздник ежегодно становится отправной точкой для весенних посадок зеленых насаждений в городе. Рассказываем, где в городе будут высажены молодые деревца, а где — заложены новые аллеи, и в честь кого они будут названы.

ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ДЕНДРОЛОГОВ

В 2023 году традиционная акция по озеленению города состоится 8 апреля. В ней примут участие все районы донской столицы. Запланирована высадка более двух тысяч деревьев и свыше трех тысяч кустарников. Свежие зеленые посадки украсят территорию рядом с объектами жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры и здравоохранения, спорта, а также появятся на внутриквартальных территориях и на территории предприятий.

- Важно, чтобы деревья и кустарники прижились. Поэтому будет использоваться качественный посадочный материал из садовых центров и питомников. А породы подобраны в соответствии с рекомендациями дендрологов, - подчеркнул глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

АЛЛЕИ ВРАЧЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ, НАСТАВНИКОВ

Ключевыми местами проведения Дня Древонасаждения станут более 20 точек. Называем адреса. Это разделительная полоса на проспекте Королева , парк Дружба на бульваре Комарова, территория у домов по проспекту Космонавтов, 17, улице Добровольского, 5/5. Также ростовчане придут с саженцами на пересечение улиц Тружеников и Батуринской, на улицы Портовую, к дому по Литвинова, 28, в Покровский сквер, на Пушкинскую улицу. Деревьями укрепят склоны по проспекту Сиверса — речь идет о лестничном спуске с улицы Максима Горького к мосту к главному автовокзалу.

Молодые саженцы высадят по улице Большой Садовой, в районе домов по улице Никулина, 5/3, Лелюшенко, 4, в переулке Днепровский, 122 и 111, по улицам Миронова, 25, Вяземцева, 48, Школьная, 14, Буйнакская, Детская, 250, и по проспекту Маршала Жукова, 23-25.

Также в Ростове продолжат славную традицию высадки памятных аллей. Так, 8 апреля на территории учебных заведений появятся зеленые аллеи, в честь героических страниц нашей истории. В парке 1 Мая, рядом с медуниверситетом, заложат Аллею врачей из 40 кустов сирени. В этом же парке для восстановления исторической посадке на центральной аллее высадят каштаны. В это же время в Левобережном парке в честь Года педагога и наставника ростовчане посадят Аллею заслуженных учителей России. А в Пролетарском районе зазеленеет Аллея наставников.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Любой желающий может сделать Ростов немного зеленее и принять участие в Дне древонасаждения. Администрации районов города обеспечат горожан инвентарем - перчатками, лопатами, будет организован полив. В последующем будет сделано все, чтобы молодые деревца прижились, укрепились, росли, давали тень и радовали ростовчан. Для этого за ними будут ухаживать городские озеленители.

По организационным вопросам, связанным с участием в Дне древонасаждения, можно обратиться в районы Ростова-на-Дону по следующим телефонам:

- Ворошиловский район: 8(863) 235-58-74;

- Железнодорожный район: 8(863) 244-54-70;

- Кировский район: 8(863) 240-83-61;

- Ленинский район: 8(863) 261-92-48;

- Октябрьский район: 8(863) 200-62-37;

- Первомайский район: 8(863) 258-71-63;

- Пролетарский район: 8(863) 283-06-10;

- Советский район: 8(863) 222-56-20;

- Департамент ЖКХ и энергетики: 8(863) 240-62-42.