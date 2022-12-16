«Старое сняла, в новом – ушла»: ростовчанку оштрафовали за подмену товара на Lamoda

Правда, фокус с подменой быстро раскрыли и дело дошло до суда. Фото: ИВАНОВА Диана

Ростовчанка отделалась штрафом после того, как решила обновить гардероб. Как это распространено сейчас, женщина сделала интернет-заказ в Lamoda на модные джинсы и кроссовки. Затем отправилась в пункт выдачи на улице Лермонтовской, куда он поступил. Пошла в примерочную и… схитрила.

Сняла с себя старые джинсы и кроссовки. Облачилась в новые. Обноски же упаковала в пакет и вернула сотрудникам пункта выдачи товаров, заявив, что вещи просто не подошли ей по размеру.

Однако ростовская модница торжествовала недолго. Скоро ее фокус был раскрыт. И пришлось отвечать за него по закону.

- Женщине было предъявлено обвинение по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в краже, - рассказала старший помощник прокурора Кировского района Екатерина Козлова. - Установлено, что она причинила материальный ущерб фирме на сумму свыше 17 тысяч рублей. Пришлось ей его возмещать.

Известно, что в суде ростовчанка раскаялась и признала свою вину. Суд вынес ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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