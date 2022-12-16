В Ростове открыли выставку живых свидетельств проявления нацизма на Украине

В Ростове представили выставку об украинском нацизме. Фото: пресс-служба ЮФУ.

В историческом парке «Россия — Моя история» в Ростове 15 декабря открылась предметная выставка, где представлены многочисленные свидетельства деятельности националистских военных батальонов на Украине. Все эти экспонаты, заботливо собранные историками ЮФУ, теперь размещены в витринах. Посмотреть на них может любой посетитель музейного комплекса, чтобы своими глазами увидеть и понять, с каким врагом сегодня каждый день сталкиваются российские бойцы на Украине.

ВЕДЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

В своей приветственной речи к организаторам выставки, журналистам и присутствующим студентам первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов обратился со словами благодарности к Российскому военно-историческому обществу, Южному Федеральному университету, администрации Ростова-на-Дону и руководству музея «Россия — Моя история» за такую актуальную выставку. Особой благодарности удостоились работники музейной группы, которые готовили экспозицию.

Игорь Гуськов выступил на открытии выставки с приветственной речью. Фото: пресс-служба ЮФУ.

- Сегодня эта выставка очень важна по нескольким причинам, - отметил Игорь Александрович. - Но основная причина заключаются в том, что сейчас коллективный Запад ведет с нашей страной информационную войну. Наши средства массовой информации, которые работали в европейских странах, были лишены лицензии накануне активной фазы специальной военной операции. Они готовились... И понятно, что если бы наша страна не сработала на опережение, то военные действия бы начались со стороны Украины. Им нужно было выключить информационные каналы, чтобы обывателям в западных странах можно было бы подавать однобокую информацию по освещению тех событий, которые будут происходить на территории Украины.

Как отметил первый замгубернатора Ростовской области, на сегодняшний день российские средства массовой информации — и официальные, и неофициальные — стараются давать объективную информацию. Военные корреспонденты работают на территории Украины для того, чтобы объективно освещать то, что там происходит. Однако в дополнение к этой информации очень важны материальные предметы, которые можно увидеть своими глазами и убедиться в том, что это не просто слова или фантазии, а реальность. И как раз труд музейных работников в этом плане очень важен и необходим.

ПРЕДМЕТНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЦИЗМА

Выставка занимает всего два небольших зала музейного комплекса, но дает ясное представление о современном противнике российской армии. Посетитель экспозиции видит в витринах шевроны с военной одежды бойцов националистических батальонов, осколки ракет, прилетевших на мирные территории, продырявленные дорожные знаки, покореженную инвалидную коляску, снесенный при взрыве золотой крест с храма, оружие, одежду, военное обмундирование и предметы быта солдат ВСУ.

Участники церемонии открытия осмотрели экспонаты выставки. Фото: пресс-служба ЮФУ.

По словам куратора выставки «Обыкновенный нацизм» Натальи Капустнинковой, разработчики экспозиции поместили в отдельную витрину шевроны, нашивки украинских военных подразделений — армии ВСУ и националистических батальонов. Несмотря на обилие образцов, из них только одна медаль является государственной наградой, а все остальное — это негосударственные националистические награды.

Как поясняет музейный работник, обстрелы территории Донбасса стали причиной разрушения многих православных храмов, в том числе в городе районного значения в Луганской области Украины Попасня.

- В 2015 году в украинской армии была введена должность военного капеллана, который выполнял функцию политруков, - рассказывает куратор экспозиции. - Как правило, на эту должность приглашались поляки и представители западных государств, которые были далеки от православия — это католики разных направлений либо греко-католики.

Музейные работники заботливо собирали все свидетельства военных действий. Фото: пресс-служба ЮФУ.

Задачей музейной группы было создать собирательный образ разрушения православных храмов и попрания православной культурой националистическими военными формированиями ВСУ.

НАЦБАТАЛЬОНЫ И ИДОЛОПОКЛОННИЧЕСТВО

Отдельного повествования в рамках выставке заслужил государственной переворот, произошедший на Украине в 2014 году, когда был полностью изменен государственный строй.

- Особенно трагичные моменты того времени — это Одесса 2 мая 2014 года, Мариуполь 9 мая 2014 года, - поясняет Наталья. - Уже во время Майдана действовали такие националистические батальоны как «Азов»* и «Айдар»**. На выставке представлены предметы из расположения батальона «Азов»*, найденные исследователями в бункере завода «Азовсталь». Это самый жестокий националистический батальон, который на протяжении восьми лет держал в страхе весь Мариуполь и его окрестности.

Как уточняет музейный работник, руководством украинского военного формирования проводились различены парады, факельные шествия и оккультные мероприятия - мистерии. Постоянно такие действия совершались в поселке под Мариуполем. В доказательство сказанного специалист приводит специальный щит позывного под кличкой «Бизон», который также использовался во время мистерий.

- Этот националистский батальон полностью открещивается от христианства, - подчеркивает куратор выставки. - У них практикуется идолопоклонничество. Они создали себе трехметрового бога Перуна и молились ему. На выставке вы можете видеть небольшого такого же Перуна.

В отдельной витрине были выставлены шевроны ВСУ. Фото: пресс-служба ЮФУ.

Не могла музейный сотрудник пройти мимо и витрины, в которой на фигуру манекена была надета футболка защитного цвета с изображением растоптанного советского космонавта. Именно в такой майке, по словам специалиста, Президент Украины Владимир Зеленский выступал 12 апреля на местном телевидении. Как подчеркивает Наталья Капустнинкова, такую позицию украинского лидера поддерживали страны Запада, чье представительство в русско-украинском конфликте весьма активное, потому и заслужило отдельного упоминания в экспозиции.

СИЛА В ПРАВДЕ

По словам первого замминистра Игоря Гуськова, сложно переоценить значение открывшейся в ростовском историческом парке выставки. Ведь сегодня представители властных структур недружественных России стран открыто выступают в социальных сетях и средствах массовой информации. Там можно услышать прямую речь сенаторов Соединенных Штатов Америки, которые заявляют, что Россию нужно уничтожить, потому что это страна с традиционными ценностями и православная страна.

Первый замминистра, выступая перед студентами, также вспомнил слова из фильма «Брат-2» «В чем сила, брат?». И ответ был такой же, как и в фильме - сила в правде. Потому что для русского человека важно всегда находиться на стороне правды. И как раз музейные работники, подготовившие новый выставочный проект, постарались донести эту правду через предметы, найденные на территории специальной военной операции, и представить их публике и общественности.

Игорь Гуськов порекомендовал присутствующей молодежи изучать историю России, что позволит в последствии разбираться в политической ситуации. Ведь то, что сегодня происходит рядом с Ростовской областью, - это история, о которой будут писать в учебниках, как нашей страны, так и других государств.

*Украинский батальон «Азов» признан террористической организацией решением Верховного суда РФ от 02.08.2022. Деятельность на территории России запрещена.

** «Айдар» - экстремистская организация, запрещённая на территории РФ.