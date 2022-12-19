Топ подарков на Новый год 2022/2023 родным, которые понравятся каждому

5 идей подарков близким: детям, второй половинке и родителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый год — отличный повод порадовать близких приятным сюрпризом. Многие ростовчане уже ломают голову над тем, что положить под елку второй половинке, родителям и детям. «КП-Ростов-на-Дону» собрала подборку идей подарков на Новый год 2023, чтобы угодить каждому.

ЧТО ПОДАРИТЬ ЖЕНЕ

РОБОТ-ПЫЛЕСОС

Находка для женщины, которая хочет успеть везде – и на работе, и дома, и с детьми. Робот-пылесос отличный помощник в уборке дома. Чудо-устройство строит карту комнат и убирает за вас – пылесосит и моет пол одновременно. На рынке представлено много марок и моделей, в зависимости от запроса хозяйки.

Робот-пылесос. Фото: предоставлено Ситилинк.

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Человека, который привык заботиться о своем здоровье, точно порадует увлажнитель воздуха. Устройство поддерживает влажность воздуха в оптимальном состоянии, что особенно актуально в отопительный сезон. Слизистые верхних дыхательных путей лучше защищены от бактерий и микробов, что снижает риск заболеваний. Кроме того, сухой воздух в помещении может спровоцировать сонливость и быструю утомляемость. С увлажнителем работать и отдыхать будет комфортнее.

НОУТБУК

Ноутбук — один из самых популярных и универсальных подарков. Правда к такой покупке стоит подойти со всей серьезностью и не жертвовать качеством ради экономии. Важно обратить внимание на функции устройства и, конечно, пожелания будущего владельца. Выбор моделей настолько разнообразен, что можно найти идеальный вариант для любого человека.

Ноутбук. Фото: предоставлено Ситилинк.

ТЕРМОПОТ

Термопот — настоящая находка в зимнее время. Устройство выполняет функции чайника и термоса — нагревает воду и сохраняет тепло. Термопот придет на помощь и когда хочется подольше насладиться чаепитием, и когда горячий напиток нужно приготовить быстро.

ВСЕ ДЛЯ КРАСОТЫ

Беспроигрышный вариант — подарить женщине бьюти-гаджет для волос. Выбор девайса всегда индивидуален. Тем, кто мечтает об локонах, подойдут щипцы для завивки и мультистайлеры, любительницам идеально гладкой прически — выпрямители.

Все для красоты. Фото: предоставлено Ситилинк.

ЧТО ПОДАРИТЬ МУЖУ

ИГРОВЫЕ ГАРНИТУРЫ И WEB-КАМЕРЫ

Качественная гарнитура понравится не только геймерам, но и всем, кто любит качественный звук. А web-камера пригодится и для рабочих созвонов, и общения с близкими. Ну а провести время за компьютерной игрой с такими гаджетами будет одно удовольствие.

УДОЧКИ

При выборе подарка вспомните о хобби любимого человека. Если супруг увлекается рыбалкой, он точно оценит новые удочку или удилище. Даже в зимнее время рыбаки готовы отправиться на «охоту» — нужно всего лишь подобрать правильные снасти.

Удочка. Фото: предоставлено Ситилинк.

ЭКШН-КАМЕРА

Экшн-камера — желанный подарок для путешественников и любителей новых впечатлений. С ее помощью можно запечатлеть любое приключение — спуск на сноуборде, прыжок с парашютом или же простую прогулку на велосипеде. А еще — создать видеоархив совместных поездок.

Экшн-камера. Фото: предоставлено Ситилинк.

ЭЛЕКТРОБРИТВА

Электробритва — возможно, не самый оригинальный, но практичный подарок. С таким девайсом уход за собой станет комфортнее и быстрее. Выбор девайса зависит от потребностей мужчины: одним важно исключительно качество бритья, другим — высокая автономность и дополнительные функции

ЧТО ПОДАРИТЬ РЕБЕНКУ

ИГРОВАЯ КОНСОЛЬ

Для детей Новый год — не просто праздник, а время, когда исполняются мечты. Поэтому выбирать подарок нужно не только с учетом его пользы, но и пожеланий ребенка. Игровая консоль — один из самых желанных подарков и для мальчиков, и для девочек.

Игровая консоль. Фото: предоставлено Ситилинк.

КОНЬКИ

Отличный способ увлечь ребенка активным отдыхом — подарить что-то с ним связанное. Январь — самое время кататься на коньках с друзьями и семьей. Зимой в Ростове начинают работать сразу несколько катков — так что коньки точно не будут простаивать в шкафу.

Коньки. Фото: предоставлено Ситилинк.

НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И ОПЫТОВ

Развивать воображение, логику, память и концентрацию можно не только во время школьных уроков. Есть множество наборов для творчества и опытов, которые сделают досуг ребенка полезным и нескучным. Школьник сможет выполнить простые и интересные опыты по химии и физике, сконструировать робот и многое другое.

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

У настольных игр множество типов, жанров и уровней сложности. Школьникам помладше понравятся красочные варианты с простыми правилами, а вот старшеклассники оценят интересный сюжет и возможность подумать. Но главное — в любую из них можно играть не только детям, но и всей семьей.

Настольные игры. Фото: предоставлено Ситилинк.

КОНСТРУКТОР

Конструктор — еще один вариант полезного подарка, который может впечатлить и мальчика, и девочку. Развиваем логику и пространственное мышление, конструируя автомобили, дома и целые вселенные из любимых сказок.

ЧТО ПОДАРИТЬ РОДИТЕЛЯМ

МАССАЖЕРЫ

Лучший подарок, чтобы выразить заботу — массажер. Его можно подобрать индивидуально под потребности человека. Например, гидромассажная ванночка для ног подарит расслабление после нагрузки, а с массажной подушкой можно забыть о боли в спине и плечах.

Массажер. Фото: предоставлено Ситилинк.

ГРЕЛКИ

Забудьте о стандартных и неудобных грелках. Сейчас есть множество вариантов умных устройств. Например, электрические простыня и одеяло, которые не только согреют морозной ночью, но и снимут напряжение в мышцах после тяжелого дня.

КОФЕМАШИНА

Еще один способ приятно удивить — подарить кофемашину. Близкий точно будет вспоминать вас с теплотой, наслаждаясь утром чашечкой горячего и ароматного кофе. А заядлых кофеманов можно удивить машиной с расширенным функционалом — например, автоматическим капучинатором, регулятором помола зерен и даже подогревом чашки.

Кофемашина. Фото: предоставлено Ситилинк.

ИРРИГАТОР

Устройства для ухода за внешностью и здоровьем — всегда беспроигрышный вариант. Ирригатор помогает следить за состоянием полости рта и справиться с налетом. Проблем с зубами станет меньше, как и вынужденных походов к стоматологу.

ЭЛЕКТРОГРИЛЬ

Близкие люди, живущие в квартире, по достоинству оценят электрогриль. С помощью такого оборудования можно приготовить вкусное мясо и овощи как на мангале дома на кухне. Электрогриль поможет устроить семейный ужин без всякого повода. К тому же, он компактен и не займет много места, как в кухонном шкафу, так и на столе.

Электрогриль. Фото: предоставлено Ситилинк.

Подарки для всей семьи под любой запрос можно найти в одном месте, не тратя времени на поездки по пробкам — в магазине техники, электроники и товаров для дома Ситилинк. Онлайн покупка сэкономит вам еще больше времени. В преддверие Нового года проходит мега-распродажа, подарок можно приобрести за полцены и даже дешевле. Можно купить подарки близким, а на бонусы запастись важными новогодними аксессуарами: елочными украшениями, фигурками и гирляндами. До 31 января в Ситилинк проходит большая распродажа.

Реклама. LjN8K7QEh