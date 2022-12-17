Сотрудника колонии осудили за то, что принуждал подчиненных обманывать следователей

Под следствием оказались сотрудники колонии-поселения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Калмыкии суд вынес приговор бывшему сотруднику колонии-поселения, который заставлял подчиненных лгать следователям. Делал это, чтобы скрыть факты побоев заключенных. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

ЗАСТАВИЛИ ВРАТЬ СЛЕДСТВИЮ

На скамье подсудимых Яшкульского районного суда оказался бывший сотрудник местной колонии-поселения.

Дело было прошлой осенью. По версии следствия, 21 сентября 2021 года мужчина, находясь на месте службы, заставил своего подчиненного — младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительного учреждения — солгать следствию. А именно — смолчать о вопиющем нарушении и прикрыть провинившегося сотрудника.

Дело в том, что ранее заместитель дежурного помощника начальника колонии поднял руку на одного из осужденных.

Но младший инспектор под давлением своего начальника дал те показания, какие от него требовали: своей рукой написал заведомо ложные объяснения, что коллега не применял насилие к отбывающему наказание человеку.

Основываясь на показаниях, которые оказались ложными, следователи отказали в возбуждении уголовного дела в отношении того, кто ударил осужденного, — не было состава преступления.

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Но в итоге правда всплыла наружу. И уголовное дело все-таки было возбуждено, и тогда уже свидетелям пришлось говорить правду.

- Доказательств, собранных следствием, суду хватило, чтобы вынести обвинительный приговор бывшему старшему инспектору отдела безопасности колонии-поселения в Яшкульском районе, - рассказали в калмыцком следкоме.

- Он признан виновным в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства.

Мужчину, который поднял руку на осужденного, наказали штрафом. Приговор в законную силу еще не вступил.

Дело сотрудника, который солгал следствию, и его начальника, принудившего подчиненного к вранью, выделено в другое дело.

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