В донском парламенте обсудили вопросы переселения из аварийного жилья жителей шахтерских территорий

В Заксобрании обсудили вопросы переселения из аварийного жилья жителей шахтерских городов. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном собрании Ростовской области провели брифинг по вопросам финансирования шахтерских территорий. В рамках беседы парламентарии подняли вопросы переселения жителей из ветхого жилья, а также обсудили тему водоснабжения и социальной инфраструктуры.

ИМЕЮТ ПРАВО НА НОВЫЙ КРОВ

Депутат Государственной Думы ФС РФ Екатерина Стенякина обратила внимание на то, что вопрос финансирования шахтерских территорий, несомненно, очень важен для региона. Особенный акцент Екатерина Петровна сделала именно на переселении жителей шахтерских территорий из ветхого жилья.

- Это - родная для меня территория, оттого так больно было наблюдать, как из-за природных явлений рушится фундамент некоторых домов. Сделать капитальный ремонт в таких зданиях уже нельзя. Наши граждане имеют право на получение новых комфортных условий проживания. По поручению Президента программа переселения подразумевает полное переселение жителей, пострадавших от угольной переработки уже до 2025 года, - сказала Екатерина Стенякина.

Она также сообщила, что благодаря федеральному бюджетированию на территории Шахт и Новошахтинска появляются новые микрорайоны.

- На покупку жилья в этих домах граждане получают по программе по 83 тысячи рублей за квадрат. Такая стоимость установлена правительством РФ, - подчеркнула депутат Госудумы. - В 2021 году 2295 семей получили новый кров, этот год еще не закрыт, но, знаю, что 78 семей уже на этапе приобретения квартир на территории моего округа.

ДРАЙВЕР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ШАХТЕРСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

По словам Екатерины Петровны, около пяти целых четвертых десятых миллиарда рублей было выделено из федерального бюджета только на Ростовскую область на ближайшие три года.

- В 2023 наш регион потратит один миллиард сто семьдесят миллионов на переселение из ветхого жилья, дальше цифры будут только увеличиваться. Данная сумма будет направлена на семь образований Ростовской области, среди них - Гуково, Донецк, Новошахтинск, Шахты, Тацинский, Белокалитвинский и Октябрьские районы, - сообщила депутат.

Она также отметила, что данная программа является драйвером для развития шахтерских территорий.

- Возьмем, например, город Шахты, у нас уже построен целый жилой комплекс «Олимпийский», где оборудован новый детский сад, школа, и к концу подходит строительство центра тяжелой атлетики им. Василия Ивановича Алексеева. В городе Новошахтинске точно также строятся новые дома и ближайшие к ним социальные объекты. Естественно, сюда же заходит программы «комфортная городская среда» и «благоустройство, - подытожила депутат.

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На брифинге выступила также председатель комитета Законодательного Собрания по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре и спорту Жукова Ирина.

Ирина Анатольевна обратила внимание на вопросы социальной инфраструктуры и водоснабжения шахтерских территорий.

- Я представляю шахтерские территории и, как никто, знаю, сколько инфраструктурных проблем сейчас имеют наши города. Прежде всего, это, безусловно водоснабжение, канализация, дороги, благоустройство. Поэтому, получая, поддержку из Федерации на переселение людей из ветхого жилья, мы думаем, как дальше поддерживать наши города и как развивать территории. При принятии регионального бюджета на объекты социальной структуры было предусмотрено 7 миллиардов 138 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на реконструкцию и строительство социальных объектов на территориях бывших шахтерских городов, - сказала Ирина Жукова.

Она подчеркнула, что речь идет о 70 объектах.

- В качестве примера могу сказать, что город Шахты получит шесть новых объектов на общую сумму более 1 миллиарда 639 миллионов рублей из регионального бюджета. В целом же, в регионе на строительство и реконструкцию школ будет направлено 736 миллионов рублей. Два новых образовательных учреждения получат Белокалитвинский и Красносулинский районы. На капитальный ремонт и оснащение 10 школ в Зверево, Шахтах а также в Белокалитвинском, Тацинском, Красносулинском и Октябрьского районах будет выделено 454 миллиона, - сказала она.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Вместе с тем, сообщила Ирина Жукова, большое внимание уделяется строительству, реконструкции и капитальному ремонту учреждений здравоохранения. На эти цели выделено 452 миллиона. Также на строительство и реконструкцию 6 спортивных школ направлено более 1 миллиарда 100 миллионов рублей .

На капитальный ремонт и строительство 12 учреждений культуры - 652 миллиона рублей. Строительство и ремонт дорог — 892 миллиона рублей. Сумма выплат из регионального бюджета на ремонт в сфере ЖКХ составит 1 миллиард 227 миллионов.

Также Ирина Анатольевна поделилась, что депутатами Законодательного собрания РО было принято решение передать все водопроводные сети в собственность министерства ЖКХ и региона.

- Это позволит существенно увеличить финансирование на капитальный ремонт и содержание наших водопроводных сетей, - уверена парламентарий.

Председатель Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александр Косачев сообщил, что тема, поднятая на брифинге, очень важна и находится под пристальным вниманием депутатов.

Он также отметил, что на переселение 300 семей в 7 шахтерских территориях из областного бюджета в 2023 году будут выделены 1,3 млрд. рублей.

– Чуть более 946 млн рублей направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, который был признан таковым до 1 января 2017 года. Эти мероприятия будут осуществляться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за счет поступлений из Фонда содействия реформированию ЖКХ. По сути, это также федеральные деньги. Но Ростовская область не может остаться в стороне от проблемы, и дополнительно в региональном бюджете предусмотрено 347,3 млн рублей на переселение граждан из домов, признанных аварийными уже после 1 января 2017 года, – уточнил депутат.