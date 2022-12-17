В Ростовской области у мужчины выявили в крови редкий и опасный микроорганизм после посещения стоматолога

У пациента появились жалобы после посещения стоматолога. Фото: Управление здравоохранения Ростова.

В Ростовской области в крови пациента клинико-диагностического центра нашли редкий и опасный микроорганизм. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения Ростова-на-Дону.

Мужчина пожаловался врачам на утомляемость, боли в сердце, суставах и позвоночнике. Ранее он уже обращался к неврологам, терапевтам и другим специалистам, однако определить причину недомоганий не удавалось.

После тщательного обследования ревматолог КДЦ обратил внимание на то, что незадолго до этого мужчина посещал стоматолога. Ему проводили хирургическое лечение - удаляли зуб. Операция предшествовала проявлениям заболевания, и это насторожило специалиста.

Микробиолог обнаружил Abiotrophia defectiva - редкий и опасный микроорганизм. Фото: Управление здравоохранения Ростова-на-Дону.

Пациенту назначили анализ крови на стерильность. Микробиолог смог быстро идентифицировать редкий и опасный микроорганизм Abiotrophia defectiva. Он приводит к эндокардиту - воспалительному заболеванию внутренней оболочки сердца.

- Выявление конкретного возбудителя в крови пациента, позволило не только заподозрить возможность развития инфекционного эндокардита, но и подтвердить его, - пояснили в управлении здравоохранения.

После постановки диагноза пациенту тут же назначили лечение. По словам специалистов, своевременные меры позволили избежать операции и сохранить мужчине сердечный клапан.

Врачи быстро поставили диагноз, что помогло пациенту избежать серьезных последствий. Фото: управление здравоохранения Ростова-на-Дону.

Отметим, в случае с Abiotrophia defectiva попадание инфекции может быть связано со снижением иммунитета и хирургическим вмешательством. В ротовой полости есть и другие микроорганизмы, способные привести к эндокардиту. Для профилактики заболевания медики советуют следить за гигиеной полости рта и вовремя посещать стоматологов.

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