«Бокалы вместо подсвечника, елка из макарон, и волшебная лампочка»: как из подручных материалов сделать новогодний декор

Чтобы украсить дом к Новому году, достаточно фантазии. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На календаре без пяти праздники, а это значит, что зимняя сказка вот-вот постучится в наши дома. И пусть за окном не единой снежинки, это не повод отказываться от предновогоднего чуда.

Например, прямо сейчас можно написать мужу-морозу письмо со списком желаний, отправиться в магазины за запасом мандаринок. Или, например, смастерить своими руками новогодние украшения для дома.

Дизайнер Виктория Лобко рассказала читателям «КП - Ростов-на-Дону», как за считанные секунды превратить бокалы в элемент декора, сделать из лампочки игрушку, а из макарон - креативную елку. Такие лайфхаки уж точно способны удивить не только гостей, но и домашних.

ПЛЮШЕВЫЕ ГИРЛЯНДЫ

Чтобы необычно украсить квартиру к Новому году, не обязательно тратить какие-то великие деньги. Достаточно вооружиться ящиком с забытыми мелочами, фантазией, и парочкой новогодних песен для настроения. И, так, добро пожаловать в увлекательное путешествие по закоулкам воображения.

Первым делом наш хендмейд поезд останавливается возле станции «гирлянды». Наверняка, у вас дома точно завалялись ненужные куски ткани? Самое время их использовать, чтобы смастерить гирлянду с набивными елками.

Для работы понадобиться, небольшой моток веревки средней толщины, в народе ее еще называют «бичевка». 50 метров роскоши можно легко найти в пределах 130 рублей. Лист бумаги или картона (формата А4), нитки/иголки и немного плюша. Обычно в швейных магазинах упаковка в 200 граммов стоит не больше 240 рублей. Если не хотите тратиться, обратите внимание на старые подушки или игрушки, вышедшие из строя. Также в старых шкатулках поищите разные бусины, ленточки, или даже красивые бесхозные пуговицы.

А теперь приступаем к волшебству. Для начала нарисуйте на бумаге ровный треугольник длинной не больше 10 сантиметров, это и будет основной нашей елки. Если боитесь сделать криво, начертите эскиз под линейку.

Затем полученный трафарет обрезаем, прикладываем к оборотной стороне ткани, обводим карандашом, а после делаем ножницами ровные фигурки по контуру. На одну игрушку уходит два таких куска, учитывайте это, когда будете планировать количество.

Обычно, на подобную гирлянду требуется примерно 10 елочек. Следующим шагом зашиваем лоскуты с внутренней стороны, начиная от верхушки и двигаясь вниз, схема очень легкая, поэтому швейная машинка не понадобиться. Важно, чтобы под конец осталось отверстие примерно 3 сантиметра.

А еще можно сделать гирлянды в форме елочки. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Полученную заготовку выворачиваем лицом к себе, набиваем плюшем, штопаем. Готовые игрушки можно украсить по вашему желанию. Это могут быть тонкие полоски кружева, ленты, стразы, пуговицы. Закрепить их можно нитками или моментальным клеем. На финал отматываем нужное количество «бичевки», примерно метр и поштучно пришиваем фигурки. Наша самодельная гирлянда готова. Такой можно украсить двери, елочку и даже кухонные панели.

БЮДЖЕТНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Для любителей всего, что связано с геометрией, есть вариант сделать забавные елки или воздушные шары из ниток. Для елочного варианта понадобиться картон, в любом магазине найдете рублей за 50. Собственно, сами нитки - пара клубочков точно хранятся у бабушек и мам, а если нет, то самый бюджетный вариант обойдется в 70–100 рублей. Сюда же - клей ПВА и, по желанию, любые дополнительные элементы.

Выложите все материалы и приступайте к творчеству. Первым делом, сворачиваем картон в форме конуса, закрепляем по бокам клеем, даем просохнуть 10–15 минут. Теперь промазываем пряжу и плотно оклеиваем форму от верхушки до низа, можно делать по кругу или в рандомном направлении. Итоговую форму оставляем на час, а после аккуратно достаем картон. Теперь время украшений, на любой вкус и цвет.

Шар из ниток более сложный вариант украшения, но поверьте: оно того стоит, ведь итоговый результат будет радовать вас не один год. Для изготовления потребуется купить воздушные шарики, обязательно круглой формы, в канцелярских магазинах ценник за штуку стартует от 30 рублей и выше. Также понадобятся - пищевая пленка, клей ПВА с пометкой «экстра», цена за литровую банку от 300 рублей. Можно, конечно, купить канцелярский, но он держит форму не так плотно. И на финал - нитка, в данном варианте она будет акриловая, набор из 6 мотков – 250 рублей.

Надуваем шар нужного размера, если хотите использовать его несколько раз можно завязать окончание веревкой, и в нужный момент просто спустить. Также, чтобы клей не пристал к шару, нужно обмотать его тонким слоем пищевой пленки, а поверх покрыть небольшим количеством подсолнечного масла. Теперь основа готова, можем приступать.

Обмакиваем нитку в клее и после чего делаем первый круг по середине, дальше наматываем нитку в произвольном порядке. Когда структура готова, протяните к хвостику веревку и оставьте сохнуть на 5-6 часов. И, наконец, настал самый волнительный момент, развязываем или лопаем наш шарик, и вуаля, красивая сфера готова.

В идеале перед началом нужно надеть на себя самую «строительную» одежду, ведь таких манипуляций домашняя пижама не переживет.

«СЪЕДОБНАЯ» ЕЛКА И ЧУДО-ЛАМПОЧКА

А еще подготовить дом к празднику можно всего лишь с помощью смекалки и пары бытовых вещей. При желании и неплохой фантазии даже посуда может стать стильным подсвечникам. Да, да, вы не ошиблись, достаточно лишь перевернуть винный бокал ножкой вверх. А чтобы инсталляция была более красочной, в основную часть стоит накидать мелких игрушек или проволочную мини гирлянду на батарейках.

Дальше на круглую ножку устанавливаем череду свечей, все. Каких-то 5 минут и необычный элемент декора уже радует глаз. Для тех, кто не хочет устанавливать пышную елку, тоже есть неплохой лайфхак. Например, сделать ее мини копию, да не простую, а из настоящих макарон. Для этого понадобиться конус из пенопласта, стоит такой всего около 100 рублей. Макароны любой формы, клей ПВА, гуашь и кисточка. Первым делом покрываем конус краской, затем отставляем в сторону. В это время разукрашиваем дары Италии. Через час, когда все элементы просохнут, начинаем приклеить макароны от верхушки до низа. Ваша елка готова, такая будет украшать стол минимум несколько лет.

Праздничное настроение мы создаем себе сами. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

И завершает наш экскурс по закоулкам креатива, бытовая лампочка. В строительном магазине она обойдется вам не больше 50 рублей за штуку. Из такой, казалось бы, непримечательной вещицы могут получиться очень красивые игрушки. Хотите повторить, тогда скорее записывайте инструкцию. Сначала откручиваем флапон от основной части, продеваем через него веревку, и заворачиваем в петлю. После приступаем к самой лампочке, ее нужно покрыть тонким слоем ПВА, а затем обильно посыпать блестками. Даем просохнуть, соединяем, и необычная игрушка уже висит на елке.

Помните, нет ничего невозможного, достаточно научиться фантазировать.

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