В Ростове показали, как православные храмы Донбасса и Мариуполя были разрушены под обстрелами ВСУ

На выставке представлен урес из Церкви Святого Николая в Попасной. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В ростовском историческом парке «Россия – моя история» музейные работники показали обломки православных храмов, которые историки обнаружили на территории Донбасса после ракетных ударов ВСУ в течение 2022 года. Куратор выставки «Обыкновенный фашизм» Наталья Капустникова, рассказала «КП – Ростов-на-Дону», как и почему сотрудники музея почти год собирали такие экспонаты.

ЭКСПЕДИЦИЯ НА ОСВОБОЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Поисками предметов, имеющих историческую ценность, занималась межмузейная группа под патронажем Министерства культуры. В нее вошли и преподаватели Южного федерального университета. По словам Натальи Капустниковой, с марта по октябрь участники группы отправлялись в командировки в освобожденные города — в каждом оставались на неделю или две.

Напомним, сейчас на выставке представлены осколки ракет, продырявленные дорожные знаки, шевроны военной одежды, покореженная инвалидная коляска. Есть среди экспонатов и обломки и разрушенных храмов.

Подсвечник исследователи нашли в Церкви Свято-Веденского храма поселка Новотошковка. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

– Вооруженные силы Украины, националистические батальоны вели целенаправленный обстрел православных храмов с целью их уничтожения. На выставке как раз представлены фрагменты обстрелянных и уничтоженных храмов в Попасной, Волновахе и Мариуполе, — рассказала куратор выставки.

Удалось спасти и некоторые уникальные предметы. Например, золотой крест из Церкви Святого Николая в Попасной, построенного более 100 лет назад. Храм был уничтожен прямым попаданием снаряда в начале мая. Еще один привезенный экспонат — золотой подсвечник для церковных свечей. Его участники группы нашли в окрестностях Свято-Введенского храма в поселке Новотошковка.

Все обнаруженные во время экспедиции предметы найдут свое место в фондах российских музеев. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ЭКСПОНАТЫ ПЕРЕДАДУТ В ВЕДУЩИЕ МУЗЕИ

Наталья Капустникова объяснила, что все обнаруженные во время экспедиции предметы имеют большую ценность и войдут в экспозиции и фонды ведущих музеев страны.

— С помощью этих экспонатов будет показана вся боль донецкого региона и геноцид, который Украина совершала над населением Донбасса, - прокомментировала собеседница.

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