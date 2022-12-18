Пикаперы, императрицы и труд по 19 часов: с какими посетителями приходиться встречаться, откровенно рассказал бармен из Ростова

Барменом парень начал работать еще при универе. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Для кого-то выходные - самое время отправиться в бар. Если для одних время с вечера пятницы до воскресенья - период веселья и зажигательных танцев, то для барменов это обычные, пусть иногда и очень насыщенные трудовые будни.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» пообщались с парнем, который не первый год работает за барной стойкой. Он поделился историей о том, как ведут себя посетители и на какие забавные группы делятся.

"ТРУЖУСЬ ПО 19 ЧАСОВ"

- Барменом начал работать еще при универе, напротив общаги находился небольшой артхаусный кинотеатр, там наливал напитки и фасовал поп-корн, - начинает рассказ Дмитрий. – Правда, со временем пришлось стать универсальным бойцом: помимо основных обязанностей подменял кассира, пускал людей в зал и даже рулил показом фильмов. Это, конечно, не тот бар, который многие себе представляют, но тоже весело. Особенно, когда весь персонал по тихой грусти каждый день приходил дегустировать хмельное.

В какой-то момент адептов жидкого золота стало так много, что пришлось вести тетрадь должников, ведь все минусы по товарам уходили из собственного кармана.

Спустя несколько лет пришлось переехать в другой город, где, понятное дело, нужно было срочно искать работу. Долго не думая, заявился в первый попавшийся бар: мол, возьмите меня хорошего. Главный по тарелочкам лишь спросил, смогу ли я отличить водку от текилы. Я кивнул и получил стажировку. Из-за того, что никаких курсов не проходил, поначалу было волнительно: мало ли что пойдет не так? Буквально год-другой и вместо робкого парнишки за стойкой стоял уверенный профессионал.

Правда, расписание - не сахар. Несмотря на то, что выходим с коллегами два через два, смены длинные. Сейчас я тружусь по 19 часов. В таком графике времени хватает лишь на душ, пару часов сна и снова в бой. Плюс бывают ситуации, когда приходиться подменять напарников. В этом распорядке жить неделями без сна стало чем-то нормальным.

АРОМАТЫ ВАНИЛИ И ПЕРСПЕКТИВА ВНУШИТЕЛЬНОГО ЧЕКА

- Несмотря на все трудности, периодически слышу: быть барменом – это просто поездка на Мальдивы, - продолжает собеседник. – А что, смешиваешь себе котельчики, знакомишься с красивыми девушками. Конечно, красотки залетают на огонек, но чаще приходится справляться со всякими "Васями", которые, кто бы мог подумать, кажется, слегка перебрали. Когда буйный любитель выпивки идет на провокацию, стараюсь вести себя максимально спокойно. Если будешь агрессировать в ответ, обстановка только накалится.

Но бывают "змеи-горынычи", которых подобный дзен только раздраконивает: ты ему - спокойно и вежливо, а он в ответ - еще больше пылает огнем. Был как-то случай, когда товарищ перебрал с градусом и пытался достать до меня, карабкаясь через барную стойку. По пути повалил кучу стульев, устроил настоящий дебош, но цели так и не достиг:алкоголь уже пошатнула вестибулярку. К счастью, таких господинов не так много.

А вот всех остальных типажей - хоть отбавляй. Наше дело - сравни кабинета психолога: хоть садись и книгу пиши. Например, есть категория, которую ласково прозвали «коктейльная вечеринка». Как правило, это компания из 5-6 богинь соцсетей, с приходом которых помещение тут же окутывает ароматами ванили, атмосферой лайков и перспективой внушительного чека. Дресс-код у дамочек стабильный - эдакие жены репера одна другой краше. Тут вам яркие блестки, луивитоны с долче габанами на всю грудь, ну, и куда без коротких юбок, килограмма штукатурки и его - томно-надменного взгляда. Берут местные дивы исключительно фотографибельные коктейли. В топе «Маргарита», «Бич клабы», «Секс на пляже» и бессменный «Космополитен». Все должно быть очень красиво, ведь девочки ведут прямую трансляцию «с места событий».

Как-то раз забыл положить в напиток живой цветок для украшения. Что тут началось! Вот, вы испортили мне сторис! А что теперь выкладывать? А как же дорогие подписчики?! Было весело.

"ТОШНОТИКИ, СПЕЦЫ И ПИКАПЕРЫ"

- Фанатки сочных кадров хотя бы оставляют после себя внушительный чек, чего не скажешь о «тошнотиках», - смеется мужчина. - Так мы называем товарищей, которые занимают самый лучший столик, а в итоге заказывают один чай, причем сидят с ним до победного. Чаще всего такие граждане любят приходить под конец смены, и каждые полчаса выкрикивать крамольное: «Официант, подлей кипяточка!».

А еще в нашей книге барных персонажей есть пикаперы. Обычно, они садятся на самое обзорное место. После внимательно изучают территорию на наличие шальных императриц. И, как только цель найдена, приступают к активной фазе флирта. Сперва окучивают спутницу удушающим парфюмом и разговорами о погоде, а затем предлагают угостить коктельчиком, да не простым, а с подвохом. Подойдя на бар, самцы просят меня подлить градуса в безалкогольный коктейль, но так, чтобы спутница не учуяла опасности. Делать так, конечно, умею, применяю редко, и в зависимости от ситуации.

Есть и «спецы» - отельная медалька рейтинга. Подобные личности всегда знают рецепт лучше тебя и обязательно об этом напомнят. Добавляют перца в трудовые будни и граждане под кодовым шифром: «Налей мне что-нибудь». Это просто лайк, подписка, колокольчик.

«Богатыри русские» вальяжно подруливают к стойке, усаживаются поудобнее, а затем звучит любимая композиция всех барменов: «Давай, удиви меня, парнишка». Пытаешься выяснить предпочтения: может тут - слаще, а тут - кислее или слегка цитрусовый, алкоголь - крепкий, легкий, терпкий. Нет, все не имеет смысла, ведь в эту секунду ты уже вступил в состязание. Такой вот бой , в котором победитель - не ты.

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