В Ростове-на-Дону на следующей неделе пройдут массовые отключения света

Публикуем подробное расписание отключений и адреса домов, где будут перебои со светом. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ростове на следующей неделе запланированы массовые отключения электроэнергии. Компания «Донэнерго» будет проводить в эти дни профилактические работы на электросетях. В связи с этим были составлены график отключения света в разных районах города. Публикуем подробное расписание.

19 декабря света не будет, с 9:00 до 16:00, по следующим адресам: Димитрова, 36–50, 41–45; Коллективная, 34–52, 29–61; Зорге, 33/4, 33/5, 39/2; Еременко, 54а; Грекова, 3–35,4–34; Полторацкого, 91–119; Смычки, 42–72; Бебеля, 1–15; Металлургическая, 60–64, 101а–105; Грисенко, 8–16, 8/62, 7–17; Молодежная 62–78, 61–83; Алексея Береста, 17–31; Воровского, 19–23, 32–40; Пугачева, 26–46, 25–47; Лихачева, 4–12, 3–15; Белорусская, 37–61, 2–80; Киргизская, 31–37, 38–48; Хибинский, 65–91, 66–90; Кубанский, 69–115, 68–108; Манычский, 33–91, 36–92; Сальский, 33–101, 44–82; Медведецкий, 47–71, 48–66; Хоперский, 39–41, 44–48; Донецкий, 39–69, 66–96; Игарский, 63–83, 66–84; Днепровский, 63–79, 64–78.

В этот же день с утра, но уже до 18:00 электричество будет отсутствовать в следующих домах: Текучева, 2–16; 9-я Улица, 1–25, 2–24; Муравьева, 1–29, 2–26; Яровой, 1–9, 2–8; Балочная, 3–27; Озимый, 2–8; Маркова, 8–24; Волгоградская, 9, 23/14; Пестеля, 1–53, 2–52; Бондаренко, 1–9, 2–8.

С 17 по 23 декабря, с 9:00 до 17:00, отключения света пройдут по таким адресам: Галактическая, 1–25 и 2–30; Вселенная; Космическая; Оптический и 2-й Атмосферный.

С 19 по 23 декабря, с 9:00 до 17:00, отключения ожидаются по адресам: Ландышевая, 11–13; Лесопарковая, 37, 56–94; Мадояна, 94–110, 110/4, 13а; Родниковая, 25–39, 6–40; Серебряный, 8/20, 7/18.

20 и 21 декабря, с 9:00 по 16:00, не будет света в Краснофлотскомй, 22, секция Е, 4Д, 4Ж,4Г и на Искусственной, 29.

20 декабря, с 9:00 по 17:00, без электричества останутся такие дома: Медицинская, 1–39, 12, 14 и 16; Дачная, 12, 12/2а-12/8; Соловьиная, 2–32 и Таганрогская, 98, 100, 106. В этот же день с 9:00 до 13:00 не будет света на М. Горького, 191–215, 164.

21 декабря, с 10:00 до 12:00, электричество отключат на Жмайлова, 17, 17/1, 19 и 19/1, а также на Стачки, 212, 216, 218 и 222а. В этот же день с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: Ташкентская, 70–152, 77–139; Таганрогская, 75–131, 92/1;. Тульская, 2–30, 13–25; Авиамоторный, 1–7, 2–8; Доватора, 75а; Дунаевского, 10, 25; Спартаковская, 26/61 и Стачки, 14, 18/27, 22/1.

В этот же день, с 9:00 до 18:00, электричество будут отключать по адресам: Муравьева, 1–29, 2–26; Яровой, 1–9 и 2–8; Текучева, 2–16; 9 Улица, 1–25, 2–24; Балочная, 3–27; Озимый, 2–8; Пестеля, 1–53, 2–52; Бондаренко, 1–9, 2–8; Маркова, 8–24; Волгоградская, 9, 23/14.

С 21 по 23 декабря, с 9:00 до 18:00, электроэнергии не будет на Закруткина, 1–9 и 2–10; на Мясникова, 21–39 и на 17-й линии, 9–25 и 12–24.

21 и 22 декабря, с 9:00 по 17:00, останутся без света садовые товарищества «Мичуринец», «Париж» и «Северная Ривьера», а также дома на Металлургической, 6А, 10а.

22 и 23 декабря, с 9:00 по 16:00, отключения затронуть дома на Береговой, 5 и 13/2.

22 декабря, с 9:00 по 17:00, отключат свет по адресам: Валуйский, 1–7 и 2–8; Гипсовая, 1–23 и 2–26; Жлобинский, 1–17 и 4–18; Кузнечная, 49–89, 99 и 54–102; Молодогвардейский, 37, 49–95, 26–72; Парниковый, 1–13, 2–6; Портовая, 506–518, 545–551; Урицкого, 27–35, 28–52 и Циолковского, 49–63. С 9:30 до 16:00 не будет света на улицах: Верхняя; Природная; Средняя; Элитная, а также в садовом товариществе Темерник».

23 декабря, с 9:00 по 17:00, электричества не будет по адресам: Минераловодская, 26–46, 31–59; Никитина, 12–24; Республиканская, 1/8, 19–53, 18–64 и Рыбный, 1–9, 2–18.

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