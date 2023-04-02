В Ростовской области инспектор СИЗО устроил заключенным свидание и сам оказался на скамье подсудимых

Инспектор не ожидал, что его снимет камера наблюдения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области осудили 29-летнего инспектора одного из следственных изоляторов. Его признали виновным по статье «Совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий». По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», он организовал встречу для мужчины и женщины, содержащихся в СИЗО.

Обвиняемый занимал должность младшего инспектора. В июле 2022 года он заступил на суточное дежурство. Смена проходила как обычно, но в какой-то момент его через дверную форточку окликнул один из заключенных. Сначала мужчина пожаловался, что пропустил очередь в душ, и попросил отвести его в комнату санобработки. Но тут же шепотом объяснил, что на самом деле хотел бы встретиться там с девушкой из другой камеры. За услугу мужчина пообещал вознаграждение, но инспектор отказался от денег. Как позже сам сотрудник расскажет правоохранителям, он «решил помочь просто по-человечески».

Сопроводив в комнату мужчину, инспектор пошел за девушкой. Он сказал ей, что собирается отвести ее к врачу и вывел из камеры. Ничего не подозревающая заключенная отправилась за дежурным, но к своему удивлению оказалась в комнате санобработки. Однако, судя по всему, женщина и сама была не против общения с другим заключенным.

Спустя несколько минут инспектор прервал свидание и развел заключенных по камерам. Все перемещения пары и сотрудника запечатлела камера.

В отношении инспектора возбудили уголовное дело. По словам обвиняемого, он не знал, что та самая часть коридора попадает в кадр камеры.

В прокуратуре города Шахты сообщили, что подсудимому вынесли приговор — его признали виновным.

— Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы, с применением статьи 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком на один год, — прокомментировали в ведомстве.

Решение суда вступило в законную силу.

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