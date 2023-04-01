Сказали, что дочь виновна в ДТП: пенсионерка случайно помогла найти мошенников, обманувших дончан на три миллиона

Жертвами мошенников стали 20 пенсионеров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области расследовали дело преступной группы, которая обманула пенсионеров на три миллиона рублей. Мошенническая схема вскрылась, когда одна из пожилых женщин едва не перевела аферистам крупную сумму. Об этом рассказали в прокуратуре города Шахты.

По версии следствия, подозреваемые орудовали с января по апрель 2022 года. Сначала неизвестные звонили пенсионерам и сообщали, что их сын или дочь спровоцировали аварию. При этом на заднем плане доносились крики якобы «виновника ДТП». После этого трубку поднимал человек, который представлялся сотрудником правоохранительных органов и предлагал решить вопрос с законом. За услугу мошенник требовал заплатить от 100 до 300 тысяч рублей. Наличные нужно было передать прибывшему на место человеку.

Такой же спектакль преступники разыграли и перед Ириной Николаевной (имя изменено — прим. ред.) Женщина поверила, что дочь попала в беду, и собиралась отдать мошенникам свои накопления. Одну часть суммы она насобирала наличными и отдала лжесотруднику органов, другую хотела снять и отдать позже.

Но планы нарушила сама дочь. Пенсионерка уже шла в банкомат, когда случайно встретила родственницу. Девушка успокоила мать, а позже люди обратились в настоящую полицию.

Подозреваемых начали опрашивать и вышли на всех восьмерых участников группы. Следователи считают, что они успели обмануть 20 пенсионеров.

— В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Прокуратура утвердила обвинительное заключение, — прокомментировали в городской прокуратуре.

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