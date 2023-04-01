Прогноз на матч «Ростов» - «Торпедо»: как пройдет игра 21 тура РПЛ

ФК «Ростов» сейчас находится на второй строке турнирной таблицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 апреля на стадионе «Ростов Арена» состоится матч ФК «Ростов» - «Торпедо». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги начнется в 19:00. Публикуем прогноз на матч.

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Судя по турнирной таблице, ФК «Ростов» по итогам 20 игр сезона имеет 41 очко, 12 побед, 5 ничьих и 3 поражения. Клуб уступает первенство только «Зениту».

ФК «Торпедо» сейчас находится в конце рейтинга и по результативности заметно уступает ростовчанам: 10 очков, 2 выигрыша, 4 ничьих и 14 поражений.

ПРОГНОЗ

Эксперты отмечают, что ФК «Ростов» неудачно возобновил сезон, уступив «Уралу» и «Локомотиву». Сейчас тактика игры команды вызывает вопросы. Однако по показателю 11-метровых ударов ростовчане идут на рекорд.

ФК «Торпедо» замыкает турнирную таблицу. Кроме того, в клубе за сезон уже несколько раз сменился главный тренер. Москвичи пока мало забивают и много пропускают.

Фаворитами предстоящей встречи считают хозяев. Однако игра не должна быть слишком результативной. Могут забить обе команды.

ЧТО ГОВОРЯТ БОЛЕЛЬЩИКИ

Любители футбола в Ростовской области ожидают встречу в спокойных настроениях. Донской клуб поддерживают и уверены успехе футболистов.

- Нам нужна только победа. ФК «Ростов» самый сильный, верим в вас мужики. Вы достойны лучшего места в этом сезоне, - написал один из фанатов ростовской команды.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Всем, кто собирается на стадион, напоминают: вход на территорию «Ростов Арены» будет открыт уже с 17 часов. Однако пройти на игру можно будет только при наличии QR-кода на Госуслугах.

Зайти можно будет через пункты: G1, G4, G5, G7, G8, G10, GVIP. Для удобства предусмотрены парковки возле территории стадиона.

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Работа дополнительного графика будет организована с 17.30 до 21.30 (подробности)