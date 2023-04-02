«Ростов» - «Торпедо» 2 апреля 2023: прямая трансляция матча 21 тура Российской Премьер-Лиги

Следите за ходом матча на «КП - Ростов-на-Дону» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч ФК «Ростов» - «Торпедо». Противостояние в рамках 21 тура РПЛ начнется в 19 часов по московскому времени. Ведем прямую трансляцию матча на сайте «КП - Ростов-на-Дону».

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ИГРА НАЧАЛАСЬ

СОСТАВ ФК «РОСТОВ»

30 - Песьяков, 28 - Чернов, 55 - Осипенко, 87 - Лангович, 92 - Мелехин, 8 - Миронов, 15 - Глебов, 88 - Щетинин, 19 - Байрамян, 7 - Полоз, 27 - Комличенко.

Запасные: 68 - Григорьев, 12- Цулая, 5 - Терентьев, 18 - Прохин, 42 - Бочаров, 45 - Сильянов, 23 - Тугарев, 58 - Шанталий, 62 - Комаров, 69 - Голенков, 77 - Мельников.

СОСТАВ ФК «ТОРПЕДО»

12 - Бабурин, 4 - Кожемякин, 49 - Прошкин, 52 - Нетфуллин, 7 - Рязанцев, 35 - Енин, 44 - Самсонов, 16 - Рейна, 19 - Турищев, 18 - Караев, 10 - Лебеденко

Запасные: 56 - Довбня, 25 - Юзепчук, 5 - Шляков, 90 - Роганович, 97 - Чурич, 11 - Кухарчук, 24 - Савич, 15 - Орехов, 27 - Каймаков, 17 - Жажа, 9 - Стефанович, 21 - Фелипе

ПОГОДА

В донской столице сейчас облачно с прояснениями. Температура, по данным сервиса «Яндекс. Погода», составляет +12-15 градусов. Ветер восточный около 2,9 м/с.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

ФК «Ростов» по итогам 20 игр сезона имеет 41 очко, 12 побед, 5 ничьих и 3 поражения. Клуб уступает первенство в турнирной таблице только «Зениту».

ФК «Торпедо» сейчас находится в конце рейтинга и по результативности заметно уступает ростовчанам: 10 очков, 2 выигрыша, 4 ничьих и 14 поражений.

Фаворитами предстоящей встречи считают хозяев. Однако игра не должна быть слишком результативной. Могут забить обе команды.

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