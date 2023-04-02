Что произошло после матча «Ростов» - «Торпедо»: главное об игре 21-го тура РПЛ

Ростовчане провели матч на домашнем поле. Фото: Денис Демков

2 апреля в Ростовской области футболисты «Ростова» обыграли на домашнем поле московский клуб «Торпедо». Встреча в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 2:1 (1:0).

КАК ПРОШЛА ВСТРЕЧА

Первая половина игры прошла довольно бодро, однако команды не могли забить друг другу в течение всего тайма. Только на 45-й минуте у ростовчан отличился полузащитник Андрей Лангович.

Также в первой части встречи нападающему ФК «Ростов» Николаю Комличенко сначала назначили желтую карточку, а потом красную. Желтую карточку также получил нападающий «Торпедо» Максим Турищев. На перерыв команды ушли при счете 1:0.

Во втором тайме противостояние продолжилось. На 53-й минуте у хозяев площадки забил защитник Евгений Чернов, а на 59-й минуте ответный гол оформил нападающий гостей Давид Караев.

После этого произвели ряд замен, на 84-й минуте желтую карточку получил полузащитник ФК «Ростов» Алексей Миронов. При этом забитых мячей больше не последовало. В итоге встреча завершилась в пользу ростовской команды. Добавим, Андрея Ланговича признали лучшим игроком матча.

Донские футболисты закрепились на втором месте турнирной таблицы. Фото: Денис Демков

ЧТО СКАЗАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ

Донские болельщики не стали скрывать эмоции. Фанаты пояснили, что противник был более слабым, но эта победа особенно важна. Ростовский клуб смог закрепиться на втором месте турнирной таблицы и оторваться по очкам от «Спартака».

Сейчас итог матча болельщики активно обсуждают в социальных сетях.

- Два шикарных гола и второе место в таблице, молодцы, - написал один из болельщиков.

- Все читаемо. Удерживали результат, но второй гол забили прекрасный. Давно не помню, чтобы «Ростов» забивал так красиво, - отметил еще один любитель футбола.

- Красавцы. Теперь потихоньку отрываемся от «Спартака». Идем дальше, - добавил третий участник интернет-обсуждения.

Донские болельщики поздравили любимый клуб с победой. Фото: Денис Демков

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Следующие матчи донская команда проведет на выезде. На 6 апреля запланировали кубковую встречу с «Краснодаром», а 10 апреля состоится игра с «Оренбургом» в рамках 22 тура РПЛ.

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