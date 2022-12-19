Ростовчане отвезут в зону спецоперации носки, которые вязали всей станицей

Подопечные из интерната связали носки для бойцов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В преддверии Нового года волонтеры из Ростовской области стараются порадовать участников специальной военной операции приятными сюрпризами. Кто-то отвозит сладости, кто-то — детские поделки, специальные свечи, которые не дымят, и их смело можно использовать в окопах.
БРОСИЛИ КЛИЧ ПО ВСЕЙ СТАНИЦЕ
Недавно к добрым делам присоединилась целая станица в Краснодарском крае. Жители соседнего с Ростовской областью региона узнали о том, что волонтеры сообщества «Неравнодушные» часто бывают на линии фронта.
- В станице, услышав о наших поездах, вызвались поучаствовать в помощи бойцам. Если быть точнее, то вначале с такой идеей выступили девочки из местного интерната, предназначенного для людей с различными заболеваниями. Они очень хотели помочь бойцам, а именно - связать носки, но вот беда - пряжи не было,- рассказывает волонтер.
Волонтеры вскоре доставят носочки на фронт. Фото: официальная группа активистов "Неравнодушные" в "ВК"
Тогда бросили клич по станице, и уже через несколько часов в интернате оказалось столько пряжи, что хоть отбавляй.
Люди со всей станицы несли шерсть, которая чуть позже превратиться в уютные шарфы и носки для бойцов.
НЕ КУПИШЬ НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ
- Как оживились девочки, как старательно вязали каждый носочек! Вся станица радовалась вместе с ними! Да, сейчас все можно купить. Все, кроме вот этой чистой силы добра и желания помочь всеми доступными способами, - рассказали активисты.
Всего за пару дней удалось связать несколько десятков пар теплых носков. Вскоре станичный хенд-мейд волонтеры отвезут в зону СВО.
- Вот эти носки, которые вязали девчонки с особенностями здоровья, не купишь ни за какие деньги мира. Ведь в них вложили чистое, бескорыстное желание помочь нашим ребятам, и, конечно, частичку души, - улыбнулись активисты.
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