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Общество19 декабря 2022 9:10

Ростовчане отвезут в зону спецоперации носки, которые вязали всей станицей

Основную часть работы проделали дети из интерната
Анна ШИЛЯЕВА
Подопечные из интерната связали носки для бойцов

Подопечные из интерната связали носки для бойцов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии Нового года волонтеры из Ростовской области стараются порадовать участников специальной военной операции приятными сюрпризами. Кто-то отвозит сладости, кто-то — детские поделки, специальные свечи, которые не дымят, и их смело можно использовать в окопах.

БРОСИЛИ КЛИЧ ПО ВСЕЙ СТАНИЦЕ

Недавно к добрым делам присоединилась целая станица в Краснодарском крае. Жители соседнего с Ростовской областью региона узнали о том, что волонтеры сообщества «Неравнодушные» часто бывают на линии фронта.

- В станице, услышав о наших поездах, вызвались поучаствовать в помощи бойцам. Если быть точнее, то вначале с такой идеей выступили девочки из местного интерната, предназначенного для людей с различными заболеваниями. Они очень хотели помочь бойцам, а именно - связать носки, но вот беда - пряжи не было,- рассказывает волонтер.

Волонтеры вскоре доставят носочки на фронт. Фото: официальная группа активистов "Неравнодушные" в "ВК"

Волонтеры вскоре доставят носочки на фронт. Фото: официальная группа активистов "Неравнодушные" в "ВК"

Тогда бросили клич по станице, и уже через несколько часов в интернате оказалось столько пряжи, что хоть отбавляй.

Люди со всей станицы несли шерсть, которая чуть позже превратиться в уютные шарфы и носки для бойцов.

НЕ КУПИШЬ НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ

- Как оживились девочки, как старательно вязали каждый носочек! Вся станица радовалась вместе с ними! Да, сейчас все можно купить. Все, кроме вот этой чистой силы добра и желания помочь всеми доступными способами, - рассказали активисты.

Всего за пару дней удалось связать несколько десятков пар теплых носков. Вскоре станичный хенд-мейд волонтеры отвезут в зону СВО.

- Вот эти носки, которые вязали девчонки с особенностями здоровья, не купишь ни за какие деньги мира. Ведь в них вложили чистое, бескорыстное желание помочь нашим ребятам, и, конечно, частичку души, - улыбнулись активисты.

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