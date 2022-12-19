Ростовчанина осудили на 18 лет за убийство знакомого из-за двух миллионов рублей

Во время следственного эксперимента мужчина показал что произошло в ночь убийства. Фото: СУ СК по Ростовской области

В Ростове суд вынес приговор по громкому делу, которое поставило на уши весь регион. На скамье подсудимых оказался житель донской столицы. Его обвиняли в разбойном нападении и убийстве знакомого по дороге в аэропорт. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении СК по региону и донской прокуратуре.

ВЫЗВАЛСЯ ПОДВЕЗТИ

Само происшествие произошло еще в марте 2021-го. 39-летний ростовчанин предложил 37-летнему знакомому, приехавшему из другого региона, отвезти его ночью в аэропорт «Платов». Но заработать он планировал не на перевозке, а на чужом имуществе. Мужчина разузнал, что его пассажир везет с собой два миллиона рублей.

Тогда водитель разыграл целое представление. На дороге между Ростовом и поселком Щепкин спровоцировал конфликт и остановился у лесополосы якобы поскандалить и выпустить пар.

Тело убитого нашли в лесополосе по дороге в аэропорт. Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда пассажир вышел из салона, водитель достал травматический пистолет и начал бить им попутчика по голове. Удары были настолько сильными, что жертва нападения перестала подавать признаки жизни. Как позже выяснят судмедэксперты, мужчина скончался от черепно-мозговой травмы на месте.

ТЕЛО СПРЯТАЛ В ЛЕСОПОЛОСЕ

Чтобы замести следы, нападавший оттащил тело убитого вглубь лесополосы и оставил там. Деньги и имущество на два миллиона рублей прибрал к рукам и скрылся с места происшествия.

Но на свободе он пробыл недолго. Через несколько дней его обнаружили и задержали в Ставрополье и по решению суда заключили под стражу. Когда правоохранители начали «копать», выяснилось, что мужчина уже был судим за разбой.

Мужчина стал подозреваемым по статьям «Разбойное нападение» и «Убийство». Дело дошло до суда, и спустя полтора года он получил наказание.

- Собранных первым отделом по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета по Ростовской области доказательств оказалось достаточно для признания мужчины виновным в суде, - рассказали в следкоме.

Подсудимого приговорили к 18 годам лишения свободы колонии строгого режима. В прокуратуре уточнили, что в законную силу приговор еще не вступил.

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